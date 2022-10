¿Qué te depara el destino? Horóscopos de este lunes 3 de octubre según Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días el mundo le dio la bienvenida al mes de octubre, temporada donde además arriba el otoño, se vive el equinoccio que marca el fin e inicio de una nueva temporada y hasta se disfrutan las lunas más bellas; por ello también se experimentan cambios para algunos signos que, con base a este movimiento estelar tendrán que considerar ciertas señales que permitan favorecer el destino. Mhoni Vidente tiene las siguientes predicciones para que las tomes en cuenta y tu fortuna se favorezca.

Horóscopos de Mhoni Vidente para este lunes 3 de octubre

Aries

El fin de semana experimentaste temperamentos que quizá pudieron sacarte de tu zona de confort; sin embargo, usa este inicio de labores para purificar tu mente y atraer energía positiva pues en general, tu situación económica y sobretodo amorosa irá mejorando. Siéntate a meditar y observar todo lo que tienes, ya que con eso valorarás tanto a las personas que te rodean como todo lo que haz logrado. Nuevas personas y amistades están por tocar a tu puerta. Siempre son una buena opción para aprender algo nuevo o darte la oportunidad de una nueva relación.

Tauro

El estrés parece no dejarte en paz; sin embargo, recuerda que todo aquello que te irrita no es un ataque contra ti, sino que puede ayudarte a ser constructivo, esto te ayudará a tener un mejor enfoque de lo que quieres y a dónde es que te diriges. Puede que alguien te este coqueteando y no le hagas caso; plantea si es el mejor momento para que inicies una relación, te ayudará a encontrar un enfoque diferente a tu destino.

Géminis

La suerte te sonríe con este nuevo inicio, pues en lo laboral hay una oferta que quizá no debas rechazar; es lo que estabas pidiendo y por fin se te concede. No obstante, no puedas el suelo y analiza qué es lo mejor para ti y los tuyos, no siempre los anhelos nos traen grandes recompensas y es el Universo el que nos ayuda a darnos cuenta de qué es mejor para nosotros. En el amor, si ya no estás feliz con esa persona, piensa en avanzar.

Cáncer

Te urge un descanso, no pongas el trabajo por delante de todos y de todo, esto pronto te puede afectar y nadie quiere cerrar el año con problemas de salud. Medita si el tiempo que le pones de más a tu trabajo vale la pena para desnudar tu relación. Si por el contrario estás soltero, no te ilusiones con esa persona que te ofrece todo, puede que no sea lo más adecuado para ti en este momento.

Leo

Cuidado con las compras por impulso. Aunque sientas que pronto podrías recuperar ese gasto, piensa antes de tomar una decisión de la que te puedas arrepentir, ya que en este momento lo que tu vida necesita es estabilidad y la económica es la principal. El trabajo se mantiene como hasta ahora y un ascenso no está tan cercano, cuida tus finanzas. Ojo con quien llega a tocar a tu puerta, puede entrar a u corazón sin que te des cuenta.

Horóscopos de Mhoni Vidente

Virgo

La tranquilidad ya está aquí y un nuevo trabajo te busca. No obstante, analiza si es conveniente para ti cambiar de espacio laboral pues podrías deslumbrarte con lo que te ofrecen, no le veo estabilidad y esto podría afectarse a mediano plazo. Cuida de tu salud en estos días, te has expuesto a cambios radicales que también podrían desestabilizarte.

Libra

Este inicio de temporada es ideal para que le des un descanso a tu mente. Ya no le des vueltas a todo, si de inicio no encuentras una respuesta, dejar pasar la situación es lo mejor. En lo laboral, evita tener roces con tus compañeros, también podría pasarte factura de manera inmediata. Ojo con quien te envía señales de amor, puede ser tu media naranja.

Escorpio

La pasión y el impulso te pueden salir caros. Cuida qué dices y a quién le dices tus planes o la información laboral que te llega, esto podría costarte el puesto. Recuerda que las envidias son lo que más te rodea y las palabras que emites también te podían jugar mal. El carácter temperamental es otra cosa que debes cuidar, no te metas en problemas.

Sagitario

Si estás por pedir un aumenten tu trabajo, recuerda que solo tu desempeño es el que te lo va a garantizar. Saca tus mejores atributos y demuestra de lo que eres capaz, podrían voltearte a ver más rápido de lo que te imaginas. No dejes de cuidar tu salud, podría afearte la falta de actividad física y esto echaría a perder todos tus planes. Ponte en movimiento, alineará tu energía y atraerás cosas positivas.

Predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Capricornio

Cuida toda tu energía, la necesitas ahora más que nunca. No te desgastes en chismes o conflictos que no puedes resolver, Enfócate en lo que quieres, en ese proyecto que tienes en mete y que por algún motivo no has echado a andar. Evita que los demás te roben tu energía, si les prestas atención, tu saldrás más afectado. Si notas que alguien te tiene envidia, aléjate, los enemigos son los que en esta temporada te harán más sombra.

Acuario

Las oportunidades pasan por delante de ti y no las quieres ver. Este es el momento perfecto para abrir bien los ojos y tomar aquella que tanto estabas esperando. Estar distraído o distraída no solo afectará tu estabilidad, sino que además tus relaciones familiares y de pareja lo resienten. Analiza qué es lo que en realidad te interesa demuestra que siempre estarás para esas personas.

Piscis

Si esperabas realizar un viaje este es el momento piscis, te lo ganaste. Has trabajado mucho y ese esfuerzo por fin se ve recompensado. Laboralmente tendrás el lugar que realmente te mereces y lejos de generar envidias, serás admirado por los demás. Aprovecha esa buena energía para hacer obras de caridad o bien, abrirte camino en otros terrenos; sin embargo, en el amor has estado algo distraído, demuestra a tu pareja que te interesa para que mantengas la buena racha.

Fuente: Tribuna