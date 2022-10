Salió del clóset: Tras hundir a Andrea Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa regresa a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial actor y exconductor del programa Hoy, quien acabó vetado del matutino luego de sostener un acalorado pleito con Andrea Legarreta, regresa a las pantallas de Venga la Alegría luego de haber sido víctima de tremenda golpiza que casi lo deja ciego. Se trata de Alfredo Adame, quien no para de involucrarse en la polémica luego de haberse divorciado en 2019 y haber dejado de hacer telenovelas en Televisa.

Como se recordará, el exgalán de telenovelas como Retrato de Familia y Yo no creo en los hombres acabó vetado de la televisora de San Ángel durante unos años luego de haber estado décadas en las filas de la empresa. Adame incluso fue uno de los conductores del programa Hoy, donde trabajó con Andrea Legarreta. Aunque siempre tuvieron una relación cordial, el actor explotó hace unos años contra ella y la insultó públicamente, culpándola de su veto en Televisa y de presuntas infidelidades a Erik Rubín.

Alfredo Adame en el programa 'Hoy'

Luego de las recientes especulaciones sobre su orientación sexual, pues él mismo bromeó con que salía del clóset pues estaba 'enamorado' de su representante y las presuntas salidas que habría tenido con una chica trans (las cuales negó), ahora el ganador del reality de TV Azteca Soy famoso, ¡sácame de aquí! denunció hace unos días que fue golpeado por dos hombres luego de que se registrara un homicidio afuera de su casa.

Aunque él sostiene que pretendía ayudar a los lesionados, comentó que en ese momento las dos personas que permanecen detenidas presuntamente acudieron a agredirlo sin motivo, aunque ellos sostuvieron que él habría estado grabando a su familiar. Ahora, Adame de nueva cuenta aparece en las pantallas de Venga la Alegría pues el controversial actor compartió más detalles de la detención de sus dos agresores luego de exhibir las heridas que sufrió, asegurando que tiene 4 fracturas y el ojo muy lastimado.

Alfredo Adame resultó con lesiones tras golpiza

Adame acudió al Reclusorio Sur para enfrentar a sus agresores. Aunque no puede dar declaraciones al respecto, confirmó que fueron vinculados a proceso y a prisión preventiva: "Yo todavía tengo que presentar más pruebas contundentes por las lesiones. Tengo 4 fracturas, me harán 4 operaciones más una quinta posible", sostuvo. Además, comentó que sí tiene miedo de represalias: "Sí estoy muy temeroso, vivo solo. Son personas indeseables, están vinculadas al narcomenudeo y todo ese rollo, me siento intranquilo porque viven arriba de mi casa".

Y agregó: "Los he visto pasar muchas veces y en cualquier momento pueden pasar y aventarme un tiro", manifestó, afirmando que su incertidumbre es tan grande que considera contratar seguridad privada: "Una especie de escolta o una policía bancaria en mi casa". Por otro lado, habló de sus lesiones: "Hay que ver si no pierdo el ojo pues no se ha desinflamado, no sabemos si la retina está desprendida o no, si la cornea está dañada". Finalmente, sobre los memes que le han hecho en redes, dijo:

Hasta risa me dan, no opino nada. Soy muy ligero en ese sentido, ni me enojo ni nada. No me importan los memes de unos imbéciles que se la pasan haciendo puras estupideces", concluyó.

Fuente: Tribuna