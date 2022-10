Se volvió mujer: Tras 23 años en Televisa y retiro de novelas, actor se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor se integra al programa Hoy luego de haberse convertido en mujer y haberse alejado de las telenovelas. Se trata de Yurem Rojas, quien empezó su carrera a los 6 años en la televisora de San Ángel ya hace 23 años. Yurem se volvió toda una estrella infantil de melodramas, aunque actualmente está más enfocado a la conducción y a programas de comedia. Este lunes 3 de octubre, el famoso de 31 años fue confirmado en el reality de baile del matutino Hoy.

Sí, el polémico actor y conductor fue confirmado como uno de los participantes de la edición 'Campeón de Campeones' de Las Estrellas Bailan en Hoy junto a Mariazel, con quien vuelve por la revancha luego de un gran desempeño, carisma y disciplina en la segunda temporada. Ambos darán todo en la pista de baile a partir del próximo lunes 10 de octubre y darán un duro golpe al rating de Venga la Alegría, la competencia en TV Azteca.

Como se recordará, Yurem debutó en 1999 en las filas de la empresa de San Ángel, dando vida a 'Cachito' en el inolvidable melodrama Serafín. Luego vinieron más telenovelas infantiles y juveniles como Carita de ángel, María Belén, De pocas, pocas pulgas, Rebelde, Lola Érase Una vez y Atrévete a soñar. También participó en el reality La Nueva Banda Timbiriche, pero pronto dejó la música para volver a actuar ahora en Una familia con suerte, Qué pobres tan ricos, Por amar sin ley, Vencer el miedo y La mexicana y el güero.

Yurem Rojas y Danna Paola en 'Serafín'

Tras unirse también al elenco de la Familia Disfuncional en Me Caigo de Risa, donde comparte con Mariazel, ahora el actor volverá a presumir sus dotes de bailarín luego de transformarse en mujer en varias ocasiones. Y es que Yurem se ha vestido de mujer tanto para grabaciones de otros programas, como también en Las Estrellas Bailan en Hoy. En una de sus presentaciones, usó una peluca rosa, se puso pechos falsos y hasta se maquilló, acabando irreconocible y desatando las risas de todos.

"Estamos de regreso en 'Campeón de Campeones'", anunciaron ante las cámaras del matutino. "Aceptamos este reto porque aunque no estaba dentro de nuestros planes a corto plazo, en cuanto recibimos la llamada, lo primero que pensé fue que me divertí tanto bailando con este muchachón... le hablé a Yurem y le dije: '¿qué onda, entramos? porque si vas tú voy yo y si no vas no voy yo'. Él me dijo exactamente lo mismo y aquí estamos", dijo Mariazel.

"Venimos con todo", dijo la actriz, aunque Yurem aceptó que no ha hecho ejercicio desde la segunda temporada, pues "me quitaron una hernia, casi se me hace la jarocha pero no, sigo completo", comentó mientras que Mariazel reveó que tiene una hernia luego de su participación en el Reto 4 Elementos, pero resaltando que los dos van con todo y llegarán "a donde tengan que llegar", anunciaron mientras que usuarios enloquecieron con la noticia, pues aseguran que son de sus favoritos y los apoyarán para que ganen.

Fuente: Tribuna