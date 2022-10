Shock en TV Azteca: La exacadémica Rubí revela a sus seguidores que ha tenido tres novias

Ciudad de México.- Rubí Ibarra fue una de las integrantes de La Academia 2022 que causó más polémica desde el día que ingresó al popular reality show de TV Azteca, y es que la cantante es conocida desde que se hizo viral en México la invitación a su fiesta de 15 años, misma razón por la que era conocida como 'la quinceañera más famosa de México'.

Pocas semanas después de que terminara en el quinto lugar en el concurso de canto, la joven ha continuado el contacto con sus seguidores en redes sociales, a quienes recientemente hizo una confesión acerca de sus preferencias sexuales. Fue durante una transmisión en vivo en esta vía que la exacadémica fue cuestionada por los fanáticos si le gustaban los hombres o las mujeres.

Rubí lució visiblemente nerviosa, por lo que le costó trabajo abrir su corazón, pues no se siente cómoda hablando acerca de su vida personal, pero por el cariño que le tiene a sus fans, tomó la decisión de revelar públicamente que en su vida ha tenido tres alrededor de tres novias, pero que la única persona que sabe esta información es su hermana.

Sí he tenido una que otra noviecilla, pero realmente tuve como tres y sí me han atraído chicas…mi familia no lo sabe, solo mi hermana", comentó la joven cantante durante el live.