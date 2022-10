TV Azteca: Macky protagoniza los memes por nueva polémica con jueces de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer domingo 2 de octubre se transmitió el octavo capítulo del reality MasterChef Celebrity México en su segunda temporada y de nueva cuenta quien logró ser la protagonista de la polémica fue Macky González, quien volvió a tener un encontronazo con los jueces. En las redes sociales ya circulan los memes que muestran un poco de las emociones vividas en el programa de TV Azteca.

La situación se puso tensa entre la excampeona del Exatlón y los miembros del jurado Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, luego de que ni ella ni su equipo supieron hacer bien las cuentas para preparar un platillo que tuviera menos de 500 calorías, ya que en esta ocasión tenían de invitados a varias personalidades de la industria de la moda como Carmen Campuzano y el diseñador mexicano David Salomón.

Al igual que los otros dos equipos, Macky decidió que usarían atún como la proteína principal de su preparación pero Francisco Gattorno cometió un tremendo error al momento de sellar el pescado pues utilizó bastante aceite de oliva. Aunque cabe resaltar que el exgalán de Televisa reparó su equivocación quitando el exceso de grasa del sartén y de los medallones, a los chefs no les gustó y aseguró que por ello se habían pasado de calorías.

Como era de esperarse, la también exconductora del programa Hoy no se quedó callada y defendió su preparación recordando que a lo largo de toda su vida ella siempre ha estado en dietas y estaba casi segura de que no rebasaron las 500 calorías: "Yo no me tomo las cosas personales porque yo entiendo perfectamente esta industria, lo que sí podemos hacer el uno a una de todas las calorías, la podemos hacer perfectamente", expresó y desató la furia de Albuerne.

Se me está haciendo un poquito injusto lo que está pasando... Estás poniendo en duda mi trabajo y meterte a ti en un lío me está cabreando, porque realmente me estás acusando de algo que es grave". dijo el chef español.

Pese a la insistencia de Macky, los jueces no cedieron y aunque ella y su equipo integrado por Ricardo, Mauricio Mancera y Gattorno ya estaban salvados, tuvieron que bajar del balcón para ir al reto de salvación. El nombre de la practicante de atletismo estuvo en tendencia durante varias horas en Twitter y es que además de su nueva polémica con los jueces, los televidentes también notaron otra situación en el capítulo de ayer.

Televidentes de la empresa del Ajusco consideran que González no es la mejor competidora de MasterChef Celebrity, sin embargo, consideran que los jueces, en especial la chef Betty, ya tendría algo personal en su contra pues son constantes las llamadas de atención para ella. Precisamente tomaron como ejemplo que en el reciente episodio la regañó por meterse un papel plástico a la boca que después usó en sus alimentos.

Los internautas le recordaron a la cocinera profesional que en otras ocasiones Arturo López Gavito u otros famosos han chupado la cuchara para probar lo que están cocinando y luego la vuelven a introducir a su platillo y ellos no han hecho ninguna llamada de atención.

