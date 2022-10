VIDEO: ¿Va por el Oscar? Tras veto, polémico actor presume el adelanto de su nueva película

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este lunes 3 de octubre, el actor de Hollywood, Will Smith sorprendió a la audiencia con el lanzamiento de la cinta Emancipación, la cual está por estrenarse a través de la plataforma Apple Plus el próximo 9 de diciembre. Este proyecto es el primero que el actor revela luego de la polémica que vivió con el comediante Chris Rock a quien abofeteó durante la entrega de los Premios Oscar, evento donde se llevó la estatuilla por Mejor Actor.

Cabe destacar que el golpe no fue lo único que afectó al protagonista de la serie El príncipe del rap, sino que además la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo vetó por 10 años de cualquier evento que ellos organizaran, al tiempo que proyectos cinematográficos pendían de un hilo, pues los productores consideraron que la reputación del histrión podría afectar los resultados en taquilla, evento que mantuvo a Smith en depresión y hasta se dijo, lo levó a terapia en la India.

Pese a todo ello, el actor presumió el avance de la cinta Emancipación, la cual él protagoniza y por la que su estreno se había retrasado inicialmente hasta 2023; sin embargo, para que sea un éxito y a la vez sirva para redimir al actor, se dijo que podría llegar a la pantalla grande y no solo quedarse en el streaming ya que al parecer, la finalidad es que también vaya por la estatuilla dorada en la misma categoría que lo volvió tendencia por más de tres meses.

La cita está basada en una historia real que narra la vida de 'Gordon', un esclavo afroestadounidense a quien el mundo conoció bajo el nombre de 'Peter' quien ha cobrado relevancia debido a que la imagen donde se muestra su espalda marcada por cicatrices que le quedaron luego de ser azotado con un látigo por presuntamente haber pasado mucho tiempo en cama se ha hecho viral, instantánea que enmarca la vida de los esclavos en el siglo pasado y que ahora llegará a la pantalla grande de la mano de Smith.

La película que es dirigida por Antoine Fuqua se ha mostrado como una de las favoritas para el reconocimiento de La Academia del próximo 2023 aún con el escándalo de Will Smith, por lo que la incógnita es si el actor será considerado para incluso sumarle un segundo Oscar a su carrera aunque no acuda de manera presencial a recogerlo, ya que el veto no incluye sus películas pero sí su participación en esta ceremonia y cualquiera que la organización lleve a cabo.

