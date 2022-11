Lo sacaron del clóset: Tras 7 años retirado de Televisa, famoso galán reaparece desfigurado en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien lleva 7 años sin hacer una telenovela en Televisa luego de ser de los galanes más codiciados, aparece en redes del programa Hoy luciendo completamente desfigurado e irreconocible. Se trata de Fernando Colunga, quien vuelve a la pantalla chica este próximo 4 de noviembre con un nuevo proyecto pero de la mano de Telemundo, luego de haber perdido su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel.

Como se recordará, Colunga empezó su carrera en Televisa y se convirtió en uno de los galanes de telenovela más cotizados de la pantalla chica, estelarizando María la del barrio, Esmeralda, La Usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor real, Alborada, Pasión y Soy tu dueña, sin embargo, se retiró un tiempo de la televisión luego de perder su contrato de exclusividad en el 2019, haciendo su último melodrama en 2015, Pasión y Poder.

Debido a que el actor no tiene redes sociales y llevaba varios años ausente del ojo público, se empezó a rumorar sobre su orientación sexual, pues nunca se le ha conocido una pareja formal, nunca se ha casado ni tenido hijos, por lo que se decía que era gay e incluso algunos periodistas lo sacaron del clóset. Él siempre negó ser gay, sin embargo, aseguró que no iba a hablar del tema porque él mantenía su vida personal privada, aunque también se dijo que andaba con la actriz Blanca Soto.

Tras ser criticado por presuntos arreglitos en el rostro y presuntamente abusar del bótox, ahora el histrión reaparece en redes del programa Hoy luciendo irreconocible. Y es que luce demacrado y más de 10 años más grande por la caracterización que tuvo para su personaje en la serie El secreto de la familia Greco, la historia de un clan familiar que se dedica al secuestro. Aunque fanáticos quedaron impactados por las imágenes, se trata solo de la ficción, pues el galán reapareció en otro programa luciendo mejor que nunca.

Colunga reapareció ante las cámaras para dar promoción a la serie El secreto de la Familia Greco. En una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Colunga aclaró porqué abandonó la serie Malverde: el santo patrón, en donde fue reemplazado de última hora por Pedro Fernández: "Eso te lo cuento rápido porque todo mundo decía, casi casi... a mí no me gusta aclarar tonterías, de que me fui, imagínate yo cómo soy, si me voy de veras de un camerino ya estando todo listo".

Y agregó: "Además con una empresa de ese tamaño, ni modo que, o sea, es una burla que tú te puedas dar la vuelta e irte y no haya un problema detrás". Además, insistió en que fue algo personal lo que lo obligó a no participar en la serie: "Yo he trabajado de la mano y estuve trabajando de la mano del señor Marcos Santana, que fue el que me propuso hacer Malverde, para mí fue una experiencia en su proyecto muy padre, porque me acercó a su escritor, trabajamos durante casi un año preparando el personaje".

"Pero como tú sabes, a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta con cosas, yo tenía un problema personal, se vino lo del Covid, no podían arrancar, yo no podía viajar, y entonces se tomó la decisión a nivel administrativo, porque no soy yo el dueño de la empresa para decir ‘no voy y se acabó’, de que dejáramos pasar el proyecto" y para cerrar el tema, contó: "Dejamos pasar el proyecto, obviamente con la puerta abierta para seguir haciendo otro, puesto que ya hice otros dos, que si hubiera sido mi decisión decir ‘ahí dejo votado un proyecto, pues no creo que te digan ‘pues que regrese a hacer otro’, no vamos a felicitarlo".

Finalmente, el actor de 56 años aseguró que permanecerá alejado de las redes sociales: "Yo no tengo ninguna red social, porque a mí me gusta (...) atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede, y yo creo que hago tantas cosas y estoy en la búsqueda de tantas cosas, que creo que en una red social no podría yo atender como se debe, ni con el respeto, ni el cariño, entonces prefiero estar a un lado (...) y ocupar ese tiempo mejor haciendo un proyecto como El secreto de la Familia Greco que a ustedes puedan sorprenderlos", concluyó.

