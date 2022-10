Mhoni Vidente: Horóscopos de este 30 de octubre previo a Halloween; así afectará a tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las astrólogas más importantes a nivel internacional es sin duda alguna Mhoni Vidente quien debido a su habilidad, ha conseguido dar predicciones que han sido acertadas, tales como decesos de famosos, fenómenos naturales y claro, las predicciones para tu signo zodiacal, por lo que si quieres saber qué te depara tu destino y cómo será el inicio de un nuevo mes, toma nota y sigue sus recomendaciones pues el próximo 8 de noviembre habrá un eclipse y eso afectará desde ahora mismo tu fortuna.

Aries

Al tener Mercurio retrógrado en Marte, las personas con este signo podrán sentirse más frustradas y con ello sentirás que todo lo que dices o sugieres no es tomado en cuenta por los demás. Tendrás que trabajar en la paciencia y sobre todo, darle una pausa a tus ideas. El eclipse del día 8 te ayudará a tener un mejor inicio en proyectos laborales. Ten calma.

Tauro

Antes de iniciar un nuevo mes notarás que tus finanzas pueden ser muy abundantes; sin embargo, esto podría llevarte a tomar desiciones de las cuales te puede llegar a arrepentir. Dale la importancia necesaria al dinero y cuídalo mucho, la retrogradación podría darte un duro golpe financiero.

Géminis

Mercurio retrógrado en tu signo más la próxima despedida del mes y el arribo de un eclipse será motivo para que entres en reflexión. Aprovéchalo para darte cuenta en qué estas fallando, qué te falta cambiar o qué necesitas para dar ese paso que tanto atormenta tu mente. Cambios positivos habrá si analizas todo a detalle.

Cáncer

Cuidado con las personas que tienes a tu alrededor, pues muchos buscarán hacerte daño y hsta inventarán cosas que por supuesto te pueden afectar. Esto podría ser parte del karma que se avecina. Para que te afecte menos o de plano no te enteres, prende una vela blanca y analiza tus errores, es buen momento para cambiar detalles negativos en ti.

Leo

Este nuevo cambio, querido Leo, será para ti de muchas transiciones. Ya sean de pareja, trabajo o hasta tu personalidad, pues te ayudará a tener todo más claro y con ello, sabrás cuál es el rumbo que más te conviene. Si vez todo con claridad, cerraras el año lleno de éxitos y prosperidad.

Virgo

Vaya que Mercurio retrógrado afectará tus proyectos laborales. No te desanimes pues aunque se avecinen malas noticias, piensa que todo tiene una razón de ser. Si tienes planeado arrancar con un nuevo trabajo, proyecto o hasta relación, te sugiero que lo pauses, así llegará en el memento que sea mejor para ti. Poner agua clara a un lado de tu cama, te ayudará a purificar todo tu entorno.

Imagen: Twitter

Libra

La mala racha que pasaste con tu familia, amigos o pareja ya se acabó. Te defendiste con todo lo que pudiste y celébrate porque ganaste. Ahora será el turno de analizar qué es lo que necesitas para mantener tu paz y prosperidad porque el nuevo eclipse te permite adornar en una mejor versión de ti mismo.

Escorpio

Si de renovaciones se habla, Escorpio sabe bien qué hacer. Al igual que el ave feliz, deberás dejar morir algo que te agobia y te obstaculiza para resurgir de las cenizas y darte la oportunidad de empezar de una manera diferente. Esto puedes emplearlo para crear ciclos que sientas que te pesan y atreverte a aquello que por algún motivo estabas postergando.

Sagitario

Mercurio retrógrado será de una etapa muy difícil para ti. Será el momento de poner las cartas sobre la mesa y tomar desiciones firmes, ya sea con tu pareja, en el trabajo o en cualquiera que sea tu núcleo. Si algo de plano ya no te da emoción, debes dejarlo ir, tendrás la fortaleza para superarlo.

Capricornio

Atento con la salud, Capricornio. Te has enfocado en todo menos en ti mismo y eso puede pasarte factura en especial con un nuevo cliclo y la retrogrades. Si eres de los que disciplinadamente va a entrenar, ponle una pausa porque lo que parece ser bueno a veces no lo termina siendo. Todo se pausa para ti: asuntos de pareja, trabajo… no te desanimes.

Acuario

El final de un periodo y la entrada de uno nuevo muchas veces hace que pierdas el entusiasmo por cualquier cosa. No te desesperes, paulatinamente irás encontrando sentido a las cosas y con ello, recuperarás la luz que sientes que ya perdiste. Todo será mejor pronto.

Piscis

Hay cambios importantes que pueden parecer aterradores, en especial si lo son en casa. Tranquilízate que cada ciclo cerrado le da a bienvenida a uno mucho mejor. Si estas a un paso de definir algo importante, espera solo un poco, estos cambios de los que te hablo podrían orillarte a tomar una decisión no muy acertada.

Fuente: Tribuna