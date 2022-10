Tras duro divorcio, actriz de Televisa llega a 'VLA' y manda severo mensaje a su exesposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este domingo, 30 de octubre, una querida actriz de Televisa llegó a Venga la Alegría, donde sin tapujos, le envió un severo mensaje a su exesposo, quien presuntamente la habría amenazado de muerte cuando aún estaban casados, así como también la estuvo difamando por varios años e incluso la acusó de haber estado asociada a un famoso narcotraficante de su país de origen.

Se trata de Diana Golden, quien hace más de 30 años estuvo casada con el actor y exconductor de Hoy, Alfredo Adame; sin embargo, después de su divorcio, la actriz de Mi fortuna es amarte reveló la tormentosa vida en pareja que vivió con el histrión de Cuando me enamoro, quien incluso la habría llegado a amenazar con una pistola: "Estaba viendo televisión y llega como a las 3 de la mañana borracho. Me dijo: '¿Qué estás haciendo?' y me rompió la ropa. Me metió una pistola en la boca y eso es tan cierto como que está en la demanda, y me decía 'Te voy a matar'', yo aterrada, lloraba".

Diana Golden denunció a Alfredo Adame por difamación

Tras ello, la celebridad de La mexicana y el güero se divorció e interpuso una demanda de difamación en contra de su exesposo, quien durante el proceso de separación la acusó de haberlo engañado, así como también declaró que tanto ella como su familia habían escapado de Colombia de Pablo Escobar. Si bien Diana ganó la demanda, Alfredo se declaró en quiebra para no pagar la deuda que tiene con la estrella de televisión.

Este tema fue retomado durante la mañana de este domingo, 30 de octubre, en Venga la Alegría: Fin de Semana, medio que contactó con Golden, a quien le hicieron una entrevista en la que declaró que el juez le pidió a su exesposo que hiciera una disculpa pública, misma la que se ha negado a hacer, por lo que ya debe hasta tres multas al juez. "Ya le debe tres multas al juez. No a mí, al juez. Y espérense que le falta su disculpa pública. Él (Alfredo Adame) dice que no la va a dar (...) eso se lo mandó el juez. Entonces, yo no sé, yo no me metería tampoco con un juez a pelear, pero a él como no le importa, ese es su problema".

Diana Golden reacciona a la golpiza que le dieron a Alfredo Adame

Diana reveló que más que el dinero que le debe, quiere la disculpa pública, ya que, el conductor se había encargado de difamarla tanto a ella como a su familia durante varios años: "Son muchos años difamándome a mí, a mi familia, a mi madre santa que hace 15 años está en el cielo. (Alfredo) decía que (yo) era narcotraficante y que me fui huyendo de Pablo Escobar, cuando mi papá era cirujano plástico".

Tras ello, Diana envió un duro mensaje para Alfredo Adame, a quien recientemente le dieron una golpiza por haber grabado un ajuste de cuentas a fuera de su domicilio, a lo que la histrionista reaccionó: "Primero hay una cosa muy importante que se llama Karma y luego a la gente se le olvida (...) a qué te metes a una bronca que no es tuya. Me da igual. Y dije: 'Mira, hasta que hubo alguien que le pegó', pa' que no ande hablando tanto'", señaló.

Fuentes: Tribuna