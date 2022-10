Adiós TV Azteca: Tras romper en llanto, esta famosa es expulsada de 'MasterChef Celebrity' México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo se transmitió un episodio más de uno de los realitys más exitosos de TV Azteca: MasterChef Celebrety México 2022. El programa, en su edición previa al Día de Muertos, estuvo lleno de emociones, pues una querida participante fue eliminada tras romper en llanto frente a los jueces, los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne. Asimismo, una exconcursante indignó a los fanáticos del show con su regreso a 'la cocina más famosa de México'. ¡TRIBUNA te comparte todos los detalles!

¿Quién fue la expulsada de MasterChef Celebrity México el pasado 30 de octubre?

El programa del 30 de octubre de MasterChef Celebrity México 2022 tuvo temática de Día de Muertos, por lo que al inicio los concursantes tuvieron que preparar un platillo que les recordara a sus más queridos difuntos. Uno de los platillos más conmovedores fue el de la conductora Talina Fernández, quien dedicó el reto a su hija Mariana Levy (Q. E. P. D.) y no pudo evitar romper en llanto al recordarla. No obstante, esto no fue suficiente para que permaneciera en la competencia, pues se convirtió en la onceava eliminada.

¿Qué participante regresó a MasterChef Celebrity México 2022?

Luego del primer reto, en el que los participantes crearon platillos para poner en su ofrenda de Día de Muertos, los jueces decidieron que el influencer Ricardo Peralta debía subir al balcón como ganador (y con pase directo al siguiente capítulo del programa), y que en esta ocasión no habría participante para el reto de eliminación. Contrario a esto, dieron a oportunidad a un exconcursante de volver a 'la cocina más famosa de México'.

Se hicieron presentes Margarita 'La Diosa de la Cumbia', la deportista Macky González y la cantante Nadia, quienes en un reto de buñuelos y de platillos en equipos dieron todo para regresar a MasterChef Celebrity. La ganadora fue Nadia, quien cocinó junto a el actor Carlos Eduardo Rico, el crítico Arturo López Gavito y la actriz Lorena Herrera. Cabe destacar que esta decisión por parte de la producción de TV Azteca molestó a los seguidores del reality, quienes lanzaron críticas en redes.

Finalmente, en el reto de eliminación, el cual consistía en preparar un pan de muerto, compitieron los concursantes Mauricio Mancera, el cantante Marcello Lara, la actriz Alejandra Ávalos, la conductora Talina Fernández y los talentos Karla Gascón y Alejandra Toussaint. Como ya informó TRIBUNA, fue 'la dama del buen decir' quien abandonó el programa en su onceava edición. ¡De no creer!

¿Qué famosos han sido eliminados en MasterChef Celebrity 2022?

Los participantes que han dicho 'adiós' a 'la cocina más famosa de México' son los siguientes

La periodista Veronica del Castillo

El cantante Ernesto D’Alessio

El actor Julio Camejo

La modelo Carmen Campuzano

El músico Alan Ibarra

La cantante Nadia (quien regresó a la competencia)

El actor Francisco Gatorno

El modelo Pedro Moreno

La deportista Macky González

La cantante Margarita La Diosa de la Cumbia

