A 2 años de su partida, Andrea Escalona revela que presintió la muerte de Magda Rodríguez

Ciudad de México.- A pocas semanas de convertirse en madre por primera vez, Andrea Escalona ya celebró su primer baby shower, en una fiesta íntima y familiar a la que solo acudieron las personas más cercanas a la conductora de Televisa, entre ellas, destacó su pareja sentimental Marco, a quien por primera vez presumió a través de las redes sociales.

No obstante, en una reciente entrevista, la presentadora del programa Hoy recordó a su madre, la productora Magda Rodríguez, quien cumple 2 años desde su inesperada muerte. Escalona comentó que aunque en un principio no quería, le puso un altar a su mamá por el Día de Muertos y de esa manera rendirle tributo a quien considera la persona más importante de su vida.

Asimismo, reveló cómo se enteró que Magda había fallecido ese 1 de noviembre de 2020 y confesó que ya lo presentía. Narró que durante todo el mes de octubre la invadió una tristeza inexplicable. Le dije a mi mamá que me sentía muy triste, que por primera vez me sentía deprimida y creía que me tenía que medicar y ella me decía no ¿pero por qué? no está pasando nada.

El fatídico día decidió llamarle a su madre cerca de las 9:00 horas (centro) para desayunar con ella, pero no contestó el celular, por lo que decidió comunicarse con la empleada doméstica de su progenitora, quien le informó que la productora estaba tirada sobre el suelo y no respiraba.

Le dije háblale a la ambulancia, y fui corriendo y le hablé a mi tía. Cuando la encontré ya estaba tibia; entonces sí es algo así como ‘hoy estamos, mañana quién sabe’ y yo lo vi así de una mujer que estaba bien, que parecía fuerte y pues un día ya no estuvo", dijo Andrea.

A pesar del duro golpe, Andy se siente agradecida por los buenos momentos que vivieron juntas: "Me encantó que nos dimos muchos besos, que viajamos mucho, que tomamos mucha champaña. Y aunque siempre criticaron que estuviera pegada al cordón umbilical de mi mamá, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me la gocé como nadie".

Desde entonces, Magda Rodríguez se ha manifestado ante Andrea Escalona, así lo comenta la conductora de televisión, al explicar que ha sentido su presencia y se ha mostrado en forma de mariposas e incluso le prenden y le apagan las luces de su recámara: "Si la he sentido muy presente, como que siento que la quieres ver y ahí está de una u otra manera…", dice

Fuente: Tribuna