Divorciada y sin exclusividad: Tras 10 años en Televisa, exactriz de TV Azteca se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica protagonista de telenovelas, quien renunció a su contrato de exclusividad en TV Azteca desde 2006 y tiene aproximadamente 10 años en Televisa, dará tremenda sorpresa a los televidentes debido a que este lunes 31 de octubre estará en el foro del programa Hoy. Se trata de Mariana Ochoa, quien esta mañana llegará a conducir el matutino que le hace la competencia Venga la Alegría.

La también cantante se dio a conocer por su participación en el grupo OV7 y luego de que se separaran, hizo su debut en la televisora del Ajusco en 2003 participando en melodramas como La hija del jardinero, Top Models, Se busca un hombre y Amor sin condiciones, sin embargo, optó por renunciar a su exclusividad y es que ella misma relató que no estaba de acuerdo con el contrato que le ofrecían.

Desde hace tiempo no estoy ahí, porque hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006. Me ofrecieron un contrato, según el cual no podía hacer cine ni teatro...", explicó la intérprete mexicana.