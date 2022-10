El hijo de un actor pierde la vida tras luchar contra dura enfermedad; este fue su último mensaje

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Un hecho que mucha gente entiende, es que nadie tiene la vida comprada. Este tipo de reflexiones llega cuando una persona joven pierde la vida, algo que, naturalmente, puede resultar chocante para la gran mayoría de seres humanos, tal y como recién ocurrió en el mundo de la farándula inglesa, donde el hijo de un querido actor perdió la vida, a los 25 años de edad, hecho que sucedió después de que peleó contra una dura enfermedad.

Se trata del hijo del actor británico, Tim Roth, quien era conocido como Cormac Roth, un prometedor músico quien, incluso, durante los momentos más difíciles de su afección encontró refugio en la música, esto a pesar de que paulatinamente perdió la mitad de su capacidad auditiva, según información del tabloide británico, Daily Mail. De acuerdo con información del mismo medio, el lamentable deceso ocurrió el pasado domingo, 16 de octubre; sin embargo decidieron dar la noticia recién este lunes, 31 de octubre.

Tim Roth en 'Lie to me'

Como algunos sabrán, el hijo de la estrella de Lie to me (Miénteme, para la versión de habla hispana) en noviembre del año 2021, Cormac fue diagnosticado con cáncer de células germinales en etapa tres y, al igual que su fallecimiento, la noticia no fue dada inmediatamente, sino que el hecho se hizo público hasta el mes de abril del presente año. A consecuencia de este padecimiento, el joven perdió mucho peso y también, como se mencionó anteriormente, su capacidad auditiva.

Cormac Roth hace unas semanas

Según información compartida por el actor de El planeta de los simios y El increíble Hulk, su hijo murió tranquilamente e incluso "mantuvo su ingenio y humor perverso" hasta el último momento. Por su parte, el joven grabó su última publicación de Instagram en la que reflexionó sobre el destino y el futuro, mismo que aparentemente se le había negado a él: "No siempre puedes elegir tu destino. No siempre puedes elegir tu futuro. Recuerden que la vida es corta. Sean una fuerza innegable que vive y respira lo que aman", declaró el famoso en su último video publicado el 16 de agosto.

Último video de Cormac Roth

Por su parte, el actor de películas como Pulp Fiction, Un lugar maravilloso, Aprendiz de caballero y Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, no ha emitido una declaración directa, más allá del comunicado del que se habló a lo largo de esta nota, aunque esto no ha evitado que los fans de Cormarc y del propio histrión dejasen sus condolencias, a través de redes sociales, donde recuerdan la talentoso que fue el joven.

Fuentes: Tribuna, Instagram @corm