Estrella de 'MasterChef Celebrity' denuncia que ha recibido amenazas y lanza severa crítica

Ciudad de México.- No cabe duda que esta nueva edición de MasterChef Celebrity es un de las que más ha dado de qué hablar, pero por sobre todo, de las que más han mantenido atentos a los espectadores, ya que, los problemas pasan dentro y fuera de la cocina más grande de México. Resulta ser que una de las concursantes, denunció que había recibido amenazas por su participación en el show, pero no solo eso, ya que respondió con una severa crítica, no solo a sus detractores, sino a la sociedad misma.

Se trata de Karla Sofía Gascón, quien anteriormente fue conocida como Carlos Gascón, mismo que brilló en producciones como Nosotros los Nobles, Corazón Salvaje y Llena de amor; sin embargo, la actriz no está dispuesta a quedarse con los logros del pasado, ya que, tan solo en este 2022 brilló por aparecer en Rebelde de Netflix, así como también anunció su participación en una película junto a Selena Gomez y Zoe Saldaña.

Sin embargo, no todo ha sido éxito para Gascón, quien en el presente año ha debido enfrentarse a las críticas de sus detractores, quienes parecen haberse intensificado después de que comenzó a participar en el reality show de TV Azteca y es que, tan solo hace cinco días la guapa actriz compartió la captura de pantalla de un usuario de Twitter, identificado como Lalo Driven, quien la habría amenazado el pasado 25 de octubre: "Haber sino amaneces muerta por jugar con los hue... del diablo", declaró el hombre.

Ante esto, Karla compartió el insulto en la aplicación del ave azul y aseguró que dicha acción tendría consecuencias legales: "Aquí les dejo un claro ejemplo de ser inmundo que va a ir a la cárcel. Y advierto, si alguien en la calle se le ocurre arrimarse a mí para decirme una sola pen... 'me lo fundo'", aseguró la famosa, pero la situación no quedó ahí, ya que, varios medios de comunicación importantes como El Imparcial y TV Notas retomaron la noticia y la difundieron, nuevamente, Sofía sacó captura de los titulares y envió una crítica.

En esta segunda ocasión, Karla habló sobre los altos índices de violencia al que los menores se ven expuestos al ver la televisión y enfatizó que, parece ser que lo que más molesta a los padres de familia es su vinculo con la comunidad LGBTQ+; posteriormente insinuó que la sociedad no iba del todo bien, ya que, prestaban mayor atención a este tipo de cosas: "Para muchos desgraciados es mejor que sus que sus hijos sean delincuentes que LGBT; en la televisión se ven matanzas, abusos, narcotraficantes y nadie dice nada, pero como salgan besándose dos tías, ponen el grito en el cielo los muy pen... Así vamos de genial", declaró la famosa.

