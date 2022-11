Estrella de TV confiesa que fue arrestado tras amenazar al chofer de un camión con un arma

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Aunque los famosos suelen aparecer en televisión rodeados de éxito y glamur, lo cierto es que varios de ellos cuentan con un oscuro pasado, mismo que, en ocasiones llega a salir a la luz, al calor de alguna entrevista. Tal fue el caso de una estrella de televisión y magnate del mundo de la música, quien si bien ahora es sumamente famoso, lo cierto es que llegó a realizar algunas cosas bastante cuestionables hace algunos años.

Se trata de Simon Cowell, el juez de realitys show como American Idol o America got talent, y aunque se le conoce por tener un alto nivel de exigencia, al mismo grado que Lolita Cortés y Arturo López Gavito en La Academia, lo cierto es que el artista tiene un turbio pasado del que recientemente habló para el medio británico, The Sun, donde contó que su tomó su primer trago de alcohol y fumó su primer cigarrillo cuando apenas tenia 8 años: "Yo era una pesadilla", declaró la estrella de televisión: "Estaba bebiendo y fumando a los ocho, y una vez casi quemo la casa".

Simon Cowell revela cómo era de niño

Según las declaraciones de Simon, en su afán de demostrarle a su hermano menor que Santa Claus no existe, tomó un disfraz del mágico personaje navideño y le encendió fuego a la barba; posteriormente, lanzó el accesorio al sofá, mismo que comenzó a incendiarse rápidamente, pero las cosas no se quedaron ahí, ya que, dos años después intentó robar el auto de su padre y lo chocó, aunque reveló que su progenitor jamás lo maltrató o le gritó por sus acciones.

Pero sin duda, lo que realmente dejó boquiabiertos a los lectores de The Sun, fue cuando el juez reveló que había intentado secuestrar al conductor de autobús, para lograrlo lo amenazó con una pistola de guisantes, si bien no logró su cometido, sí estuvo a punto de ir a la cárcel por esta acción, aunque las cosas no escalaron demasiado lejos y ahora puede contar la anécdota tranquilamente.

Simon Cowell y su familia

Irónicamente, en la actualidad, Cowell tiene un hijo, Eric, de precisamente, 8 años, aunque parece ser que el pequeño tiene un carácter mucho más tranquilo que el su padre demostró cuando tenía esa misma edad. Por otro lado, Simon reveló que suele ser muy protector con el pequeño a un límite de lo "ridículo" y aseguró que nunca le permite ir demasiado lejos, bromeando con que el infante "vivirá con él para siempre".

Fuentes: Tribuna