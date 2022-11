Lo sacan del clóset: Tras dejar 'VLA', Cynthia Rodríguez llega a Televisa y exhiben a Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras renunciar a TV Azteca y casarse en secreto con Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez aparece en las redes de Televisa y por primera vez, los sacan del clóset como pareja. Sí, la exconductora de Venga la Alegría apareció en el canal de Las Estrellas junto al exacadémico, siendo esta de las únicas fotografías que hay de ellos juntos y la primera que se filtró como una pareja casada.

Como se recordará, Cynthia estuvo 17 años en las filas del Ajusco, debutando en el reality show La Academia. Aunque no ganó, se convirtió en actriz y conductora, protagonizando melodramas como Educando a Nina. Cynthia fue presentadora de programas como Todo un show y posteriormente Venga la Alegría, donde estuvo desde 2019. Sin embargo, tras una ausencia de varias semanas, Cynthia anunció que dejaba el matutino para enfocarse en proyectos personales.

Tras 6 años de romance, Cynthia se casó en secreto con Carlos en España y pasaron su luna de miel por Europa, aunque nunca hubieron fotografías juntos ni publicaciones sobre la pareja, lo que despertó especulaciones sobre si en realidad ocurrió o solo era un rumor. Y es que siempre se ha rumorado sobre la orientación sexual de Carlos. Como siempre ha mantenido oculta su relación con Cynthia, se ha dicho que en realidad sería gay, aunque ha tenido más parejas.

Twitter @Canal_Estrellas

Lo que sí es que la pareja fue sacada del clóset pero no en la manera que se piensa, sino que por primera vez fueron captados de la mano. En la imagen retomada por el portal Las Estrellas, Carlos y Cynthia aparecen de la mano llegando al evento el Gran Premio de México. Las reacciones no se hicieron esperar pues la fotografía causó furor entre los fanáticos, quienes no podían creer que a fin fueran retratados juntos.

Instagram @carasmexico

Por otro lado, en redes del programa Hoy continuaron exhibiendo a Rivera pues retomaron las declaraciones que hizo en el tercer programa de ¿Quién es la máscara? en el que reveló que una famosa cantante era su crush de secundaria. Sí, pues antes de que 'Alfiletero' se quitara la máscara, el investigador dejó en shock al hablar de su pasado: "Esa voz a mí me trajo a mi crush de secundaria (...) y es que yo la fui a ver cuando fue a cantar allá a Huamantla, en Tlaxcala, allá a la feria".

Twitter @programa_hoy

"Yo fui emocionado y tenía su autógrafo y todo. Tenía mis 12, 13 años por ahí, ella después se dedicó a la actuación y ha hecho telenovelas en varias partes de Latinoamérica y entonces puede ser que sea Litzy", dijo, para momentos después comprobar que sí era la famosa cantante. "¿Cómo no te iba a adivinar? primero lo dudé, hace rato lo dudé (...) estaba yo impaciente, yo decía: 'mi corazón de secundaria me decía otra cosa'", señaló para luego ir a conocerla al escenario.

Captura de pantalla de Las Estrellas

Fuente: Tribuna