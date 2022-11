Luis Miguel habría roto su compromiso con Paloma Cuevas para regresar con un viejo amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace tiempo se rumora que Luis Miguel tendría un romance con la diseñadora de moda, Paloma Cuevas. Ellos ya tenían una relación de amistad, ya que ella es la madrina de Michelle Salas, la primera hija del cantante. Aunque no se ha confirmado el supuesto amorío, recientemente comenzaron las especulaciones sobre que el artista planearía una gran boda para el siguiente año para casarse con su conquista.

Sin embargo, de ser cierto, todo sería en vano, pues Luis Miguel ya habría roto su compromiso con Paloma Cuevas para regresar a Miami y reencontrarse con su excorista y supuesta amante, Mollie Hannah Gould, así lo afirmó el programa de espectáculos Chisme no like. El cantante nacido en Puerto Rico pasó alrededor de 4 meses en las bellas playas de Marbella, España al lado de Cuevas.

No obstante, los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, aseguraron que la llama se apagó y 'El Sol de México' hizo a un lado la idea de boda con la española y actualmente planea reencontrarse con la joven Mollie, con quien aparentemente sostiene un romance intermitente desde hace varios años, ya que en diferentes ocasiones han sido captados juntos alrededor del mundo, en situaciones bastante cariñosas.

Los famosos han sido captados juntos en diferentes ocasiones

Cabe mencionar que el padre de Paloma Cuevas, Victoriano Valencia, declaró hace poco que no le molestaría que Luis Miguel se casara con su hija: "Son nada más que amigos de la infancia. Él es una gran persona, un caballero y un grandioso artista y no me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella". Recordemos que la famosa diseñadora es expareja del torero Enrique Ponce, de quien se separó en septiembre de 2021.

Hasta hace apenas unas semanas, Gustavo Adolfo Infante reveló durante una de las emisiones del programa De Primera Mano, la noticia de los planes de boda de 'Luismi': "Esta semana, hace un par de días, Luis Miguel entregó anillo de compromiso a Paloma Cuevas, quien fue su comadre. Están preparando boda para el próximo año a todo lo alto".

Esta no es la primera vez que se menciona el posible compromiso, ya que también comenzaron las especulaciones a raíz de unos mensajes en Twitter que presuntamente Paloma habría publicado. "Los siento Mercedes, ese anillo no era para ti", se leyó en un post y posteriormente el tuit fue borrado. Mercedes Villador fue una de las anteriores noviazgos del cantante.

Para muchos, el gran amor del intérprete de La Bikina fue la actriz Issabela Camil, con quien tuvo 7 años de relación y aunque habría tenido planes de casarse con ella, las cosas no funcionaron y abandonaron el sueño.

