Mhoni Vidente: Horóscopos hoy 31 de octubre para tu signo zodiacal; predicciones para Halloween

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 31 de octubre del 2022 se celebra el Halloween, también conocido como Día de Brujas, en diferentes puntos del mundo, por lo que la energía para los signos del zodiaco estará muy movida. Conoce aquí cómo le irá al tuyo según los horóscopos de hoy, compartidos por Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos.

Aries

Es posible que este día tenga serios problemas con su pareja, debido a que aún no hablan con sinceridad sobre lo que sienten; debes ser más claro sobre tus necesidades y no temer a la confrontación. Si guardas silencio terminarás con graves vacíos que dañarán tu relación. Cuida mucho lo que firmas en estos días, Aries.

Tauro

Para mejorar tu situación económica puedes empezar un nuevo negocio, uno que tenga que ver con una pasión que has desarrollado en estos meses. Si tu pareja gusta de bailar, nada te cuesta moverte más y echarle ganas para complacerla; ella hará lo mismo por ti.

Géminis

En asuntos de salud, querido Géminis, te encuentras mejor que nunca, así que no temas a los estudios que te encargaron, porque lo más probable es que salgan muy bien. Más vale prevenir. En el trabajo vienen situaciones muy duras que harán que quieras evolucionar, pero es necesario.

Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy. Foto: Internet

Cáncer

Has sido una persona muy amigable en estos días, y te has mostrado dispuesta a ayudar a la gente que amas, por lo que tu suerte arrancará mejor que nunca en esta semana, querido Cáncer. Para asuntos financieros, lo mejor es que esperes un poco si andas solicitando un préstamo.

Leo

Quizá no te sientas lista para empezar una nueva relación, querida Leo, pero la verdad es que es ahora o nunca; quítate el miedo y trata de avanzar hacia eso que mereces y que quieres. Las diferencias con tu familia mejoran, y pronto podrás gozar de más tiempo libre ahora que no hay conflictos que atender.

Virgo

Es hora de buscar un nuevo proyecto profesional que te guste y te ayude a seguir creciendo, ya que vas por muy buen camino. No te detengas. Si respetas las creencias de los demás, generarás buen karma. No pienses que tienes la verdad absoluta y no vayas por ahí con aires de grandeza.

Libra

Andas más enamorado que nunca, y todo irá perfecto en tu relación en esta semana, así que aprovecha y sal con quien te invite. No te arrepientas de las cosas del pasado, mejor velo como una oportunidad para crecer. Los nervios podrían generarte un tic en el ojo, el cual sería dañino. Ten calma.

Escorpio

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Tendrás una semana muy tranquila en temas de dinero y de pagos, así que no te preocupes por las cosas nuevas que quiere comprar. Eso sí, tu tiempo libre debes invertirlo en cuidar más de tu salud física, haz más ejercicio.

Sagitario

Sea más comunicativo con la persona amada, y si está listo para iniciar una nueva etapa en su relación, dé el paso. Viene un golpe de suerte para ti, en el que podrás hacer más cosas que te gustan, como ejercitarte o viajar. Buen momento para tomar terapia, la salud mental también importa.

Capricornio

Llegan esas relaciones y pláticas profundas que necesita para seguir creciendo y evolucionando como persona, así que mantenga la mente abierta y, en especial, el corazón. Ahorre, pero recuerde que no se trata de no gastar, sino de administrar mejor los recursos que se tienen; podrían surgir gastos innecesarios.

Acuario

Con su pareja surgirán diferencias de pensamiento y proyectos de vida, pero no se preocupe, porque todo cambia a la brevedad y al final, si deciden cortar será para beneficio de los dos. Mayor actividad laboral que de costumbre, pero pasará y además recibirá un bono muy bueno.

Piscis

A lo mejor inicia una relación con mucho potencial para usted; podría ser el amor de su vida y no lo sabe aún. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos a lo largo de esta semana, así que administre mejor sus cuentas. Sus jefes vuelven a confiar en su creatividad, aprovéchelo y busque ascender.

Fuente: Tribuna