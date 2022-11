Pidió limosna y subió 20 kilos: Tras traición con TV Azteca y años retirada, actriz vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser captada en septiembre en las instalaciones de Televisa, una polémica actriz que lleva años sin aparecer en una telenovela y se fue a TV Azteca, volvería a la televisora de San Ángel. Se trata de Paty Navidad, quien en sus inicios la pasó muy complicado, pues vivió en la calle y hasta pidió limosna en la CDMX, asegurando que no tenía ni para comer, sin embargo, poco después se volvió un rostro importante en los melodramas.

Como se recordará, Paty debutó en las filas de la empresa de San Ángel en 1992 participando en el melodrama María Mercedes, Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón. Su última telenovela fue Por amar sin ley en 2019, sin embargo, en 2020 protagonizó una fuerte polémica al llegar la pandemia por Covid-19 pues empezó a desmentir que fuera real, asegurando que todo había sido orquestado por gente de poder, rehusándose a vacunarse.

Paty Navidad

Esto le trajo muchas críticas y fue vetada de todas las redes sociales por difundir "información falsa". Al no encontrar trabajo en Televisa, la sinaloense pidió oportunidad en TV Azteca y se unió al programa MasterChef Celebrity México en el 2021. Ella misma reveló en entrevista con Ventaneando que pidió trabajo en Televisa y no le dieron, por lo que probablemente había sido vetada: "En Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen", dijo.

Luego regresó a la conducción en el reality Music Battles México, donde tuvo que aclarar su cambio físico pues subió varios kilos. La actriz se defendió afirmando que tenía algunos problemas hormonales, pero ya estaba trabajando en su salud. Luego de denunciar hasta que presuntamente sufrió un intento de envenenamiento cuando grababa Por ella soy Eva en el 2012, al parecer eso quedó en el pasado al igual que el veto pues Juan José Origel reveló en Con Permiso que podría unirse a un reality show de Televisa.

"En las últimas semanas se ha visto en Televisa a varios personajes, que no es muy común verlos por los pasillos. Varios de ellos hace tiempo que ya ni se paran en la empresa ni nada... hemos visto a Paty Navidad, que ella ha andado de aquí para acá, Paty te mando besos, no me habla... ya tiene mucho que ni me llama por teléfono ni nada no sé qué pasó... Laura Zapata, Alejandra Ávalos, Alexander Acha, muchos escandalosos", comentó en el programa.

"¿De qué se trata? Según me dijo Juanito lo curioso es que van al área administrativa. Nos enteramos que en esas visitas, Televisa va a hacer La Casa de los Famosos, así como lo oyen. En México también la tendremos. Todavía no se sabe el elenco ni cómo estará el proyecto o el productor, a ver si en unos días ya les tenemos todo", explicó, además de revelar que él no participaría en el reality, aunque sí lo llamaron para el de Telemundo. "Yo ya no tengo ni la edad ni la paciencia y aparte dejar a mis perros...", aclaró.

"Esque hay mucha gente de muchas televisoras, dijeron que Gustavo Adolfo Infante había, no sé si para La Casa de los Famosos, pero dijeron que había andado danzando en las oficinas de los ejecutivos. ¿Será o no será? Eso dijeron", añadió Martha Figueroa, dejando entrever que el periodista de Imagen Televisión podría unirse a las filas de San Ángel. "La gente que esté ahí debe ser mitotera y ped...", comentó Pepillo, además de que Martha también señaló que ella tampoco formaría parte del reality.

