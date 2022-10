Se volvió mujer: Tras empeñar joyas y veto de Televisa, exconductor de TV Azteca se separa de esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien en 2018 hizo su debut en TV Azteca y por ello acabó vetado de Televisa, tiene muy preocupados a sus televidentes debido a que nuevamente salió a la luz que está separado de su esposa y que probablemente podría acabar divorciado. Se trata de Coque Muñiz, quien en el pasado ya atravesó fuertes crisis matrimonial con la madre de sus hijos, Mina Salim de Muñiz.

El también cantante mexicano, quien se volvió mujer hace varios años durante la gira de la obra Aventurera, se dio a conocer en la empresa de San Ángel participando en exitosos programas Alegrías de medio día, Nuestra Casa y TV de noche hasta que hace 4 años debutó en la pantalla del Canal Azteca Uno con el programa ¡Pásele, yo invito!. Tras estar un corto tiempo al aire, se dijo que el presentador cayó en el alcohol y el juego.

Además se mencionó sobre una posible ruptura con su esposa, pero él de inmediatamente lo descartó dando la cara a través de una entrevista exclusiva que brindó a Pati Chapoy en su programa Ventaneando: "Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron (...) Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", relató hace unos años.

Tras aclarar todos los pormenores sobre sus vicios, el también exconductor del programa Hoy, durante la pandemia se enfrentó a una nueva situación por problemas económicos ya que acabó sin trabajo y tuvo que recurrir a empeñar varios bienes y joyas, para sobrevivir: "Los relojes se fueron, las cadenas y las cosas que para eso son. Dicen que los bienes son para los males. A mí no me da pena. Las cosas se recuperan", contó.

Lastimosamente el hijo del reconocido Marco Antonio Muñiz nuevamente está en boca de todos debido a que acaba de salir a la luz que otra vez estaría a punto de separarse de Mina. Sí, este lunes 31 de octubre el periodista de espectáculos Álex Kaffie sacó a la luz que Coque nuevamente atraviesa una fuerte crisis con su aún esposa, pues asegura que tienen varios meses sin estar juntos y además señaló que probablemente podrían firmar el divorcio.

Así lo dio a conocer 'El Villano' a través de la columna que escribe para El Heraldo de México: "¡Al borde del divorcio! Jorge Muñiz y Mina Salim de Muñiz están pasando la más penosa inestabilidad en su matrimonio. Tanto que los recientes meses han vivido separados. Llevan 30 años casados, sin embargo el cantante y la bella señora atraviesan la mayor de sus crisis de pareja". Cabe resaltar que hasta el momento ni el cantante ni su pareja han confirmado su ruptura.

