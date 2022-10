Se volvió mujer: Tras enviudar y 25 años retirado de Televisa, exgalán de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien hizo su último melodrama en Televisa hace 25 años y también se retiró de TV Azteca, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Humberto Zurita, quien se transformó en mujer para la obra en la que actualmente participa Papito Querido, y quien perdió a su esposa Christian Bach en 2019. El actor aparece en redes del matutino pues revelan si ya vive junto a su nueva pareja, Stephanie Salas, con quien reencontró el amor.

Como se recordará, el padre de Emiliano y Sebastián Zurita empezó su carrera en la televisora de San Ángel en los años 70 y participó en melodramas como De pura sangre, Encadenados y La antorcha encendida, haciendo su último proyecto ahí hace 25 años en Alguna vez tendremos alas. Luego se cambió a la competencia y se unió al elenco de El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo. Desde 2013 que no actúa en una telenovela en el Ajusco, pues se fue a Telemundo.

En la cadena hispana el actor participó en La querida del centauro y La Reina del Sur y en 2019 enfrentó la repentina muerte de su esposa, la actriz y productora argentina Christian Bach, víctima de una enfermedad que no revelaron pues prometieron guardar el secreto en su lecho de muerte. El histrión de 68 años, tras tres años de haber enviudado, ahora es flechado de nuevo por cupido pues inició una relación con la hija de Sylvia Pasquel, Stephanie Salas.

Humberto Zurita perdió a su esposa Christian Bach

El querido galán de telenovelas, quien usualmente es hermético con su vida privada, reveló que está muy enamorado de la madre de Michelle Salas. Tras aceptar públicamente que las cosas iban viento en popa y revelar cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse que se estaba dando una oportunidad en el amor con la expareja de Luis Miguel, ahora revelan si ya viven juntos. Y es que en declaraciones retomadas en redes del programa Hoy, revelan que el actor le habría hecho una inesperada propuesta.

Según información de Publímetro, un amigo de Zurita reveló a la revista Caras que le habría propuesto a Stephanie vivir juntos y que ella se mudara a su casa: "Humberto le propuso a Stephanie que vivan juntos, que se mude a la casa de él y que compartan el mismo techo y ella aceptó encantada. El amor les pegó tan duro, que no quieren estar separados, y a su edad quieren disfrutar al máximo todos los momentos", detallaron. Hasta el momento, ninguno ha confirmado esta información.

No obstante, fue esa misma fuente quien aseguró que el actor no estaba así de feliz desde hace años: "Desde la muerte de Christian Bach, en 2019, no lo veíamos tan contento. Perder a quien fuera su esposa por 33 años fue muy doloroso, pero él tuvo una gran certeza, aunque por dentro le pesaba mucho la ausencia de ella", sostuvo. Por otro lado, Michelle también opinó sobre el noviazgo de su mamá, asegurando que ella está "gozando y disfrutando y de acuerdo con que mi mamá sea feliz", según detallaron.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna