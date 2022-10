Tras acabar en la ruina y destruir a Legarreta, exgalán de Televisa vuelve a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien se declaró en quiebra hace meses y presuntamente fue vetado de Televisa por hundir a Andrea Legarreta, de nueva cuenta regresó al programa Venga la Alegría en TV Azteca y dejó en shock a todos los televidentes al hacer una dramática confesión. Se trata de Alfredo Adame, quien apareció en el matutino para hablar de los daños que le dejó la golpiza que recibió hace unas semanas.

En la actualidad el exesposo de Mary Paz Banquells, que se dio a conocer por su participación en entrañables melodramas de la televisora de San Ángel, es uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana y es que ya quedó atrás su fama de actor. Como se recordará, uno de sus pleitos más conocidos fue cuando atacó a Legarreta y hasta la acusó de supuestamente serle infiel a su esposo Erik Rubín con un alto mando de la empresa llamándola "Primera dama de Televisa".

Mientras que hace unas semanas el protagonista de proyectos como Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia se metió en tremendo lío debido a que protagonizó una pelea callejera cerca de su domicilio y acabó en el hospital con severas lesiones en el rostro, el cual se desfiguró debido a la gravedad del asunto. Además de que también corrió el riesgo de perder la vista.

Durante la mañana de este lunes 31 de octubre el también exconductor del programa Hoy dio una entrevista exclusiva al matutino VLA para dar nuevos detalles de cómo va la demanda en contra de sus agresores y además habló de los daños que le dejó el brutal ataque que sufrió. Adame asegura que teme peligro luego de entablar el proceso en contra de estos dos hombres y por ello los responsabiliza de cualquier cosa que le llegue a pasar:

Me han aparecido camionetitas negras, viejas, feas, con vidrios polarizados, y me siento totalmente inseguro, suena un ruidito en el jardín e inmediatamente me levanto", contó.