Tras perder exclusividad en Televisa y salir del clóset, Galilea Montijo debuta en programa y deja 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien tiene más de 27 años en las filas de Televisa y presuntamente ya se quedó sin exclusividad, de nueva cuenta desató la preocupación de todos sus seguidores y fans pues este lunes 31 de octubre abandonó la conducción del programa Hoy. Hasta el momento ni la mujer tapatía ni la producción del matutino han filtrado la razón por la que otra vez se ausentó de la emisión.

Como se recordará, desde que empezó este 2022 se ha especulado mucho que la también actriz originaria de Guadalajara podría salir definitivamente de la empresa de San Ángel porque ella habría decidido no renovar su exclusividad. Diversas fuentes reportaron que 'La Gali' estaba "harta" de trabajar en la televisión y que le había rogado a los altos mandos para que le autorizaran sumarse a las filas de Univisión para poder mudarse a Estados Unidos.

Sin embargo, la ahora empresaria de 49 años está más activa que nunca en el Canal de Las Estrellas y además de conducir Hoy de lunes a viernes, hace un par de semanas hizo su debut en el reality dominical ¿Quién es la máscara?. De hecho la noche de ayer domingo 31 de octubre se pudo ver a Montijo participando en el programa de investigación al lado de Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Yuri y Omar Chaparro.

Además Galilea forma parte del programa Netas Divinas en el Canal Unicable, donde se ha dejado ver de lo más abierta en temas personales pues hace unos días confirmó que estuvo a punto del divorcio con su esposo Fernando Reina Iglesias mientras que semanas atrás salió del clóset al confesar que era una persona "heteroflexible" (lo que significa que se podría enamorar de una persona del otro sexo).

No obstante, durante la mañana de este lunes 31 de julio 'La Montijo' no acudió al foro del programa Hoy, donde ha estado 15 años al aire, y la emisión tuvo que ser conducida por Arath de la Torre, Andrea Escalona, Paul Stanley, Raúl 'El Negro' Araiza y Tania Rincón, así como la invitada Mariana Ochoa. Hasta el momento la conductora tapatía no ha revelado la razón por la que otra vez tuvo que abandonar la conducción del matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría.

Elenco de 'Hoy'

