Tras rumores de infidelidad a su esposa, afamado cantante se va de juerga toda la noche

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde hace algunos días, un afamado musico se ha encontrado en el ojo del huracán, luego de que una modelo de Instagram destapara que tenía una aventura con él, pese a que el famoso tiene una esposa y dos hijos. Si bien, el pasado 23 de octubre, la celebridad negó todo y mostró pruebas de su posible inocencia, nuevamente dio de qué hablar cuando fue captado de juerga durante toda la noche.

Se trata de Travis Scott, un afamado rapero que estuvo envuelto en la lamentable estampida del festival de música, Astroworld, el 5 de noviembre del 2021, misma que dejó un saldo de 10 personas sin vida, entre ellas se puede contar a Ezra Blount, un menor de apenas 9 años de edad que había ido al concierto junto con su padre, mientras que la víctima de mayor edad fue Danish Baig, de apenas 27.

Kylie Jenner y Travis Scott

A casi 1 año de estos eventos, Scott está envuelto nuevamente en la polémica, después de que la influencer, Rojean Kar declaró que Travis engañó a Kylie Jenner con ella: "Engañas a esa pe... todas las noches. ¡Toda la maldita ciudad lo ve!", aseguró la mujer, quien incluso compartió un video en sus redes sociales donde se aprecia al rapero mientras dirigía un video musical; sin embargo, el artista se deslindó de todo con un comunicado en la aplicación de la cámara multicolor.

Están sucediendo muchas cosas raras. Una persona no invitada estaba tomando fotos a escondidas en lo que se suponía era un set cerrado mientras yo dirigía un video. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona", aseguró el rapero.

Fotografía de Roean Kar

Parece ser que el intérprete de Butterfly effect y Pick up the phone ya dio el tema por sentado y ahora se dedica a divertirse a lo grande como toda una estrella de Los Ángeles haría, ya que una fuente cercana a él fue contactada por el medio estadounidense, Page Six, quien afirmó que Scott estuvo en la piscina en el Fountainebleau Miami Beach, para celebrar el Liv Golf; posteriormente se dirigió al megaclub E11even, sitio en donde permaneció hasta las 4:00 horas junto a sus amigos.

Según datos proporcionados por el informante, parece ser que Scott vivió la fiesta de su vida e incluso se sabe que bebió de la botella de Don Julio 1942, aunque Kylie Jenner no lo acompañó a la celebración de Halloween, ya que, ella decidió permanecer en casa junto a sus hijos Stormi y el bebé que dio a luz el pasado mes de febrero, del que aún se desconoce su nombre. Se cree que ambos están atravesando por una difícil situación en su relación por los rumores de infidelidad.

Fuentes: Tribuna