Tras ser atacada por fans de Belinda, Paty Cantú reacciona y hace dura declaración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 28 de octubre, estalló una guerra campal entre los fans de Belinda y Paty Cantú, después de que una controversial fan page hiciera declaraciones en contra de la estrella de Bienvenidos al Edén. A raíz de esto, la intérprete de Suerte emitió una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter en la que hizo una dura declaración... ¿será que explotó un pleito con la española?

Parece ser que todo comenzó cuando la fan page conocida como Paty Cantú Worldwide hizo comentarios negativos con respecto a la participación de Belinda en los 2000 Pop Tour, hecho que recién había sido anunciado y en el que la cantante de Goma de mascar también había participado en el mes de mayo. Como consecuencia, los fanáticos de la actriz de Camaleones estallaron en ataques en contra de la exintegrante de Lu: "Qué asco Paty Cantú, ni Mario Sandoval la quiere", "Belinda en ventas trapea el piso en ella porque por que Paty no ha hecho jamás ninguna gira afuera de su país porque no certifica afuera de México", "Soy de México y Paty Cantú como cantante nunca ha sido relevante, fue una más del montón", fueron algunos de los mensajes que Cantú recibió.

Fans de Belinda atacan a Paty Cantú

Inmediatamente, los seguidores de la intérprete de Duele se manifestaron en Twitter y comenzaron a defender a su artista, asegurando que el problema no lo había iniciado ella, sino una fanpage que llevaba su nombre, misma que no era administrada por la propia Paty. Y es que, esta no era la primera vez que Cantú se veía involucrada en un pleito entre fans, ya que el mismo sitio, Paty Cantú Worldwide causó controversia hace menos de un mes, pero con el grupo de fanáticos de Danna Paola, hecho del que hasta la prensa tradicional se enteró y por el que la misma cuenta se disculpó asegurando que no volvería a cometer dicho error, cosa que al parece no cumplió.

Patricia, discúlpame te sigo desde hace ya muchos años, mi Twitter tiene tanta historia de tus logros, solo hice un comentario ni siquiera me puse a atacar sin sentido pero no vuelve a pasar aparte Danna me gusta mucho y un ft estaría (bomba) no me odies

La página de Paty Cantú Worldwide fue dada de baja de Twitter

Derivado de esta situación, Paty Cantú dejó de seguir a Worldwide y lo bloqueó, además de ello, emitió una serie de tuits en donde pidió unidad entre sus fans y mayor positividad: "No estoy de acuerdo con que fandoms de otros ni tampoco con que fans míos, ataquen a otros artistas ni a ninguna persona, punto (...) Yo no peleo con nadie. Yo respeto a todo el mundo y mis palabras, que son las que yo misma controlo, siempre son de elogios, o de menos de respeto para otros (...) Le pido a mis fans que ni una palabra más negativa sobre nadie (...) El rollo y el pleito o están fabricando a fuera con mentiras".

Mensajes de Paty Cantú

Créditos: Twitter @PatyCantu

Por su parte, Belinda no ha hecho ningún comentario con respecto al pleito en el que estuvieron involucrados sus miles de fans, por el contrario, parece estar bastante emocionada por las celebraciones de Halloween, incluso ya preparó su Beliween anual, el cual tiene temática de Chucky, mismo que festejó el pasado domingo, 30 de octubre y donde impresionó a sus fans con tremenda decoración. Por otro lado, la cuenta de Twitter que inició el escándalo ya fue suspendida.

Belinda celebra su 'Beliween'

Créditos: Instagram @belindapop

Fuentes: Tribuna, Instagram, Twitter