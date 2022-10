VIDEO: Mientras Shakira recibe duras críticas, Piqué se deja ver muy feliz con Clara Chía

Barcelona, España.- El asunto mediático entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar y es que tras la salida del tema Monotonía, la atención se ha centrado en el futbolista del FC Barcelona debido a que tanto la letra de la canción como el video musical de este tema cuentan con elementos que son una directa en torno a lo que la pareja vivió; sin embargo a él parece no interesarle pues fue visto paseando por calles de Barcelona al lado de su actual novia, la joven Clara Chía.

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video en donde ambos se muestran a bordo de un automóvil propiedad del catalán, espacio donde se muestran sin temor a ser señalados; incluso, conversan y ríen ante la mirada de los transeúntes, todo a tan solo cuatro meses que la intérprete de Te Felicito, Ojos así o Suerte lanzara un comunicado de presa haciendo oficial la separación tras 12 años de noviazgo.

Jordi Martín, paparazzi que ha seguido tanto a la colombiana como al jugador, ha sido el encargado de evidenciar cada movimiento que hacen, en especial Piqué quien por primera vez se dejó ver en público con su pareja sin esconderse o con un semblante molesto aún cuando los medios incluso han montado guardia en las inmediaciones de Kosmos, la empresa que posee Piqué y donde trabaja su actual pareja, algo que a ella al parecer la tenía no solo incómoda sino que además ya era algo que causaba peleas entre ambos.

"Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, sino que teletrabaja desde su casa, no se encuentra con fuerza. A nivel personal y anímico está mal. No la está llevando nada bien. La situación, el disco... ¡todo!", resaltó el comunicador.