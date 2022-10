Adiós Chapoy: Tras volverse mujer y 20 años en Televisa, protagonista llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y galán de Televisa, quien hace poco se unió a Pati Chapoy tras quedarse sin exclusividad y hasta estuvo a punto de firmar con TV Azteca, sorprendió a todos sus admiradores y fans pues hace algunas horas reapareció en el programa Hoy. Se trata del querido actor Adrián Uribe, quien este 2022 renunció a su contrato en San Ángel luego de más de 20 de años activo en la empresa.

El mexicano de 50 años se dio a conocer por su participación en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia y 100 Mexicanos Dijieron, en donde realizó papeles como 'El Vitor', 'Poncho Aurelio' y en ocasiones hasta se volvió mujer para participar en diferentes sketches. Además de que también llegó a ser protagonista de novelas en 2020 cuando estelarizó Como tú no hay dos.

Fuente: Internet

Hace unos meses se especuló que Uribe, quien es divorciado y actualmente está casado con Thuany Martins, había sido despedido de Televisa y que por ello perdió su exclusividad, sin embargo, aclaró que él mismo tomó la decisión de no renovar su contrato: "Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no".

Tras dejar de ser exclusivo del Canal de Las Estrellas, el presentador hizo su debut en TV Azteca a través de diversas entrevistas exclusivas con el programa Ventaneando de Pati Chapoy e incluso se especuló que se uniría a esta empresa. Se dice que estuvo en pláticas para conducir la primera temporada de Soy famoso, sácame de aquí, pero el canal de YouTube Chacaleo señaló que los ejecutivos no lo quisieron contratar porque "exigió" un contrato millonario.

Adrián Uribe en 'Ventaneando'

Pero tras todas estas especulaciones Adrián terminó por volver a Televisa y la mañana de ayer lunes 3 de octubre platicó con reporteros del programa Hoy para promocionar el estreno de su nuevo proyecto, De noche pero sin sueño: "Estoy muy ilusionado, emocionado, hay mucha expectativa pero muy agradecido, lo estuve preparando desde hace tiempo, tiene música, juegos y vas a ver a tus artistas como nunca los ves".

Uribe presumió que los invitados de esta primera temporada serán de talla internacional y mencionó nombres como los de J Balvin, Maluma, Galilea Montijo, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Omar Chaparro, Gloria Trevi. Además el conductor confirmó que este próximo lunes 10 de octubre se unirá al elenco de Hoy para hundir el rating de Venga la Alegría pues será padrino del arranque de Las Estrellas Bailan en Hoy en su edición Campeón de Campeones.

Andrea Rodríguez la verdad tengo saturada mi agenda... pero sí ¡claro que acepto!, qué honor que me hayan invitado", dijo el querido mexicano y hasta confesó que está dispuesto a echarse unos pases de baile con las conductoras.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy