Adiós 'Hoy': Tras renunciar a Televisa y 50 cirugías, polémica actriz llega desfigurada a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien desde hace años renunció a su carrera en Televisa y ha sido muy criticada por abusar de las cirugías, dejó sin palabras a toda la audiencia de TV Azteca pues hace algunas horas reapareció en el programa Venga la Alegría. Se trata de la también modelo argentina Sabrina Sabrok, quien se ha sometido a más de 50 arreglitos estéticos para embellecerse.

La nacida en Lomas de Zamora empezó su carrera en la televisión argentina y luego debutó en la empresa de San Ángel con el programa de comedia La Hora Pico y años más tarde se unió a los realitys show Big Brother y Bailando por un sueño. Sin embargo, actualmente se dedica a la industria del entretenimiento para adultos y vendiendo contenido exclusivo a través de plataformas y redes sociales.

La actriz, quien ha sido muy criticada por abandonar a la hija que tuvo con Erick Farjeat, luce irreconocible a comparación de su juventud y es que se ha sometido a más de 50 cirugías y arreglitos estéticos. Sus múltiples visitas al cirujano para aumentarse busto o embellecerse el rostro le han traído serios problemas de salud, sin embargo, ella asegura que no tiene miedo y que tampoco piensa parar.

Incluso la propia Sabrina confesó a reporteros del programa Hoy que había sufrido una parálisis facial por una mala práctica pues se estuvo inyectando Botox en los labios una vez a la semana con una persona que no estaba certificada y hasta apareció sin casi poder hablar bien. Recientemente la periodista Martha Figueroa también declaró que la argentina ya tenía que empezar a reducir sus senos pues el peso de estos le traerían severos problemas de salud.

Durante la mañana de este martes 4 de octubre Sabrok reapareció en la televisión pero no con Televisa sino en el Ajusco debido a que dio una nueva entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría. Pero en esta ocasión la argentina no habló acerca de ninguna cirugía como en veces anteriores y en realidad apareció platicando acerca del tratamiento de radiofrecuencia al que se sometió para volver a ser 'virgen'.

Sabrina invitó a todas las televidentes y personas a romper el tabú acerca de este tipo de 'arreglitos' y les dijo que deben de perder el miedo a hacer cosas que realmente les traigan cosas buenas a su vida: "No, no les tiene que importar, sí eso va a hacer que se sientan mejor, o sea lo tienen que hacer, es un procedimiento súper sencillo", platicó entusiasmada, además de que confesó que luego de la primera sesión ella sí ha notado cambios.

Tengo 51 y la verdad, igual no tuve hijos por abajo, tuve cesárea, pero la cuestión es que por el uso dije 'Bueno, quiero hacerlo' aunque mi marido dice 'No necesitas' pero yo digo '¿Por qué no probar, no?'", añadió.