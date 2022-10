Adiós Televisa: Antes de dejar México, Irina Baeva dio esta inesperada noticia sobre Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Irina Baeva fue captada en el Aeropuerto de la CDMX antes de partir rumbo a Qatar y por rin rompió el silencio entorno a los rumores que apuntan a que ella y Gabriel Soto estarían atravesando una nueva crisis de pareja. Durante semanas se ha manejado la versión de que el galán de telenovelas de Televisa y la oriunda de Rusia están separados y que habrían cancelado definitivamente su boda.

El pasado fin de semana la también modelo de 29 años emprendió un largo viaje hasta el mencionado país asiático pues estará cubriendo el Mundial de Futbol para TUDN, pero antes de abandonar tierras aztecas quiso dejar muy en claro si es verdad que ya no está comprometida con Soto. La villana de melodramas como Soltero con hijas y Amor Dividido hecho por tierra los rumores de su separación y dijo:

Créanos cuando decimos, todo está bien. Estamos ok. Seguimos con los planes, todo está perfecto", declaró.

Irina desmintió haber terminado con Gabriel Soto

Baeva, quien se comprometió con el exesposo de Geraldine Bazán desde octubre de 2020, pidió a los reporteros que confíen en lo que su novio ha dicho anteriormente al negar su separación y añadió: "Chicos, no es cierto (la separación), él ha platicado mucho con ustedes, nosotros siempre se lo decimos a ustedes, no sé porqué la gente no nos cree". No obstante, confirmó que efectivamente ella y Gabriel no han pasado mucho tiempo juntos últimamente.

No hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo", expresó.

Asimismo, Irina desmintió la información presentada en el programa Chisme no Like por los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes aseguraron que el actor Britt George, quien tiene 50 años y ha participado en series como Dexter, había pretendido a la rusa mientras estudiaban juntos en Nueva York: "Ustedes saben de él mucho más que yo, es un compañero de escuela, nada qué ver, es absurdo".

La actriz ya está en Qatar

Tras dejar bien claro que su relación sentimental con Gabriel sigue viento en popa, Baeva también le confesó a la prensa la felicidad que sintió al volver a su natal Rusia semanas atrás y reencontrarse con su familia: "No había visto a mis papás en 3 años, mis sobrinitos que ya crecieron un montón, la verdad es que el amor de familia te cambia mucho y ya estoy preparada para lo que viene", finalizó la guapísima actriz.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria