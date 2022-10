Adiós TV Azteca: Divorciado y tras 3 años en la cárcel, actor abusa de cirugías y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien estuvo varios años en prisión y se sometió a varias cirugías para mejorar su aspecto físico debido a que padece una difícil enfermedad, vuelve a las filas de Televisa tras estar en TV Azteca pues se une a un famoso programa. Se trata de Pepe Magaña, quien fue el invitado a la emisión de comedia Perdiendo el juicio, transmitida por Las Estrellas la noche de este lunes 3 de octubre, en donde se le juzgó a Luis de Alba, mejor conocido como 'Pirruris'.

Como se recordará, el actor saltó a la fama por interpretar al 'Profesor Villafuerte' en ¡Cachún Cachún Ra Ra! en los años 80 y más programas de comedia. Desde 1974, Magaña ha luchado contra una difícil enfermedad hereditaria para la cual no hay cura, llamada distrofia muscular progresiva. Debido a esto, él mismo se ha sincerado sobre varios 'arreglitos' para mejorar su físico, ya que su enfermedad provocó que la mitad de su rostro luciera distinto.

"Fueron las bolsas de los ojos, cachetes, y me emparejaron el rostro; además, me arreglé los pectorales y me hicieron una liposucción. Y bueno, ya encarrerado a lo mejor hasta algo de nalguita (ríe)", reveló a la revista TVNotas en 2017. El actor tuvo un pasado con muchos escándalos pues cayó en adicciones luego de que confesara que lo superó la fama. El histrión incluso estuvo tres años en la cárcel y lo perdió todo, incluyendo su matrimonio.

Como padre soltero, sacó adelante a su hija, quien es su adoración. Tras varios divorcios, en pleno 2020 Magaña dejó boquiabiertos a todos al ser captado vendiendo marquesitas e incluso, confesó que él mismo las repartía por la CDMX en una bicicleta. Al no contar con contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel, Pepe debutó en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría al acudir como invitado al 'Duelo de Imitadores', dando un duro golpe al programa Hoy.

Ahora, reapareció en Televisa luego de estar activo con giras teatrales y salir adelante luego de momentos oscuros en su vida. Magaña estuvo invitado en el programa Perdiendo el Juicio pues le hicieron un 'juicio' a Luis de Alba, otro comediante y colega. El clip con algunos segundos de lo que televidentes disfrutaron está en la cuenta de Twitter de Las Estrellas. Aunque se desconoce si Pepe volverá con un nuevo proyecto a la pantalla chica, usuarios disfrutaron verlo de nuevo luego de sus inolvidables actuaciones.

