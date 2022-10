Adiós 'VLA': Tras 20 años en Televisa y renunciar a TV Azteca, galán se vuelve mujer y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha trabajado en las filas de Televisa, TV Azteca y Telemundo, se sincera sobre su supuesto nuevo romance luego de la muerte de su esposa en el 2019. Se trata de Humberto Zurita, quien actualmente retomó la obra Papito querido, donde se convierte en una exuberante mujer. Como se recordará, el histrión de 68 años ha desatado rumores de una supuesta relación con Stephanie Salas, por lo que ahora rompe el silencio en redes del programa Hoy tras aparecer en Venga la Alegría.

Zurita empezó su carrera en Televisa, empresa en la que trabajó durante 20 años en melodramas como De pura sangre, Encadenados y La antorcha encendida. En 1999 se cambió a las filas de Ajusco, donde actuó en El Candidato y Agua y Aceite. En 2003 empezó a trabajar con Telemundo, participando en series como La querida del Centauro y La Reina del Sur, la cual próximamente estrena su tercera temporada.

Humberto Zurita en 'Papito querido'

Hace tres años, el padre de Emiliano y Sebastián Zurita, perdió a su esposa de más de 30 años, la actriz argentina Christian Bach, a los 59 años de edad por una enfermedad que aseguran nunca revelarán, pues fue su último deseo. Y aunque desde entonces se ha mostrado bastante renuente a rehacer su vida, aunque no descartaba la idea de enamorarse, al parecer cupido volvió a flechar al actor y con una famosa: Stephanie Salas, hija de la actriz Sylvia Pasquel.

Pese a que se mostró hermético al respecto en el pasado, en declaraciones retomadas en el programa Hoy, y las cuales hizo en una entrevista con la periodista Maxine Woodside, el actor finalmente confesó lo que siente por la ex de Luis Miguel para aclarar especulaciones de una relación que va más allá de la amistad entre ellos: "Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es... la amo, punto. ¿Ok? Listo, y lo demás ustedes ahí escriban lo que quieran, pongan lo que quieran", declaró.

Por otro lado, Humberto recalcó que no hablará sobre su vida personal: "Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo, y entre los que me preguntaron, tú como periodista sabes cómo preguntar, a mí una de las chicas me dijo eso, me dijo 'oiga, pero yo lo vi', y yo '¿por qué no me abordaste en ese momento?', (me respondió) 'porque usted venía con ella', no sé si tú especules, pero si tú me viste ¿por qué no me abordaste?, agarraste el spot, te lo llevaste a otro lado, bueno te perdiste esa noticia, ni modo", dijo.

Finalmente, en el programa de la periodista se disculpó con ella por la forma en que procedió con la prensa mexicana cuando fue captado en el aeropuerto de la CDMX por diversos reporteros: "Ya te contesté mejor, mira Maxine, son muchos periodistas los que se te acercan, y yo no sabía cuál era el tuyo, entonces te ofrezco disculpas si te hago sentir mal por creer tú que yo le doy a alguien una exclusiva o no, yo no pienso ni en exclusivas, tú me conoces de toda la vida, yo no doy exclusivas, ni mi vida se maneja de esa manera, entonces para mi es más lindo hablar de esto", finalizó.

