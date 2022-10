Afamado cantante preocupa a sus fans por graves problemas de salud; canceló sus conciertos

Comparta este artículo

Río de Janeiro, Brasil.- Durante la mañana de este martes, 4 de octubre, el mundo de la música se conmocionó después de que trascendió la noticia de que un afamado cantante había tenido que cancelar sus próximos conciertos a causa de un grave problema de salud; fue por este motivo que el portavoz de la banda a la que el artista pertenece envió un comunicado en el que explicaba qué era lo que estaba ocurriendo y cuáles serán los próximos pasos de la agrupación.

Se trata del gigante del rock alternativo, Chris Martin, líder de la afamada banda británica, Coldplay, misma que se había comprometido a realizar algunas presentaciones en Río De Janeiro, en Brasil, mismas que tuvieron que ser pospuestas hasta principios del 2023, debido a que el vocalista manifestó una infección pulmonar grave, motivo por el que el médico determinó que el intérprete de Fix You, Paradise, The Scientist y A Sky Full of Stars tendrá que guardar un estricto reposo de tres semanas.

En el comunicado se leía que el staff de la banda, así como el propio Chris se encuentran dando lo mejor para que el cantante pueda regresar pronto a los escenarios, por su parte, el portavoz mencionó están organizando todo para asegurar nuevas fechas, por lo que le pidieron al público que continuara pendiente, ya que, saldría nueva información para los próximos días. Mientras tanto, el resto de la banda compuesta por Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion se disculpó con los fanáticos en el mismo documento, aunque aclararon que, por el momento, su mayor prioridad es la salud de Martin.

Somos optimistas y esperamos que Chris recuperará la salud después de la pausa médica prescrita y esperamos reanudar la gira pronto", se leía en el texto

De acuerdo con la información del comunicado, las únicas fechas que habían sufrido alteraciones eran las de las presentaciones de Brasil, por lo que se espera que los conciertos de Coldplay que tienen programados para el próximo 25 de octubre, en Buenos Aires, Argentina continúen en pie, ya que, precisamente en dicha fecha es cuando Chris Martin concluye su tiempo de reposo, aunque todo dependerá de la velocidad de su recuperación.

Cabe mencionar que, toda la información se está lanzando a través de la página oficial de Coldplay en Twitter, ya que, ni Chris Martin o su amada novia, la protagonista de 50 sombras de Grey, Dakota Johnson, han hecho ninguna declaración por medio de sus respectivas redes sociales, aunque es posible que, por la misma enfermedad el vocalista no haya tenido la oportunidad de manifestar ningún tipo de información.

