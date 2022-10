Ciego y divorciado: Tras quedar en silla de ruedas y subir 20 kilos, galán llega desfigurado a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien tras perder su exclusividad en Televisa apareció luciendo irreconocible y con kilos de más, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Jorge Salinas, quien apareció en unos videos publicados en el portal Las Estrellas con los cuales recordaron varias telenovelas que hizo y en las cuales trabajó con nada más y nada menos que su actual esposa y madre de dos de sus hijos: la actriz Elizabeth Álvarez.

Como se recordará, Salinas debutó en la televisora de San Ángel en 1991 en Cadenas de amargura. De ahí estuvo en otros melodramas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. Fue hace unos años que el histrión de 54 años perdió su contrato de exclusividad y al quedarse sin ese ingreso fijo, se le captó en silla de ruedas en el aeropuerto. Luego fue visto con varios kilos de más y con aspecto desaliñado, luciendo 'desfigurado'.

Jorge Salinas sufrió un drástico cambio físico

Tras buscar trabajo en Imagen Televisión, Salinas sorprendió al volver a la pantalla chica en Televisa en Te doy la vida, aunque ya no como el galán protagónico. En 2021, se unió a SOS Me estoy enamorando, donde dio vida a un hombre ciego, lo que significó un reto actoral enorme para él, sin embargo, casi no toma el papel porque no era el principal. Sí, el propio histrión confesó que fue su esposa Elizabeth Álvarez, con quien se casó tras su divorcio de Fátima Boggio, quien lo convenció de "quitarse la soberbia" y tomarlo.

Y es que luego de varios problemas de salud (los cuales lo dejaron al borde de la muerte y estuvo en riesgo de dejar de caminar), sus cambios físicos por no estar al 100 por ciento y estar un tiempo sin empleo, a su lado siempre se mantuvo la actriz, a quien conoció en los foros de grabación. Por este motivo apareció en redes del programa Hoy pues recordaron en qué telenovelas trabajaron juntos, hasta que surgió el flechazo en 2008 al hacer Fuego en la sangre.

Los dos coincidieron por primera vez en Mi destino eres tú (2000), donde Salinas era el protagonista junto a Lucero. Dos años después, trabajaron juntos en Las vías del amor, donde ella dio vida a 'Sonia' y él a 'Gabriel' y en la cual ahora sí les tocó darse un beso en la pantalla. Posteriormente, se reencontraron en La fea más bella (2006) donde Elizabeth fue la villana 'Marcia' y Jorge interpretó a 'Rolando'. Fue dos años después que el actor se dio cuenta que entre ambos había más que una amistad.

Jorge y Elizabeth en 'La Vías del Amor' (2002)

Y es que tras la convivencia diaria en Fuego en la sangre, la cual ambos protagonizaron en 2008 como 'Oscar' y 'Jimena', el actor supo que sentía algo por la actriz y se dedicó a conquistarla hasta que ella le dio el sí. En 2011 ambos se casaron y el actor la describió como "la mujer ideal". Poco después formaron su propia familia, teniendo a sus hijos León y Máxima, quienes son su adoración. Actualmente, el actor recuperó su salud y se ve mejor que nunca, alistándose para protagonizar Perdona nuestros pecados junto a Érika Buenfil.

Jorge y Elizabeth tienen más de una década juntos

