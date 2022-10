'Coco' Levy se autodeclara "inocente" luego de se vinculado a proceso por abuso en contra de actriz

Ciudad Obregón, Sonora.- El productor de cine, Jorge ‘Coco’ Levy continúa defendiendo su inocencia ante las cámaras del programa, Venga la Alegría luego de ser vinculado a proceso en libertad por la denuncia formal que entabló la actriz egresada de Televisa, Danna Ponce en su contra, presuntamente por haberla acosado en las instalaciones de la empresa Videocine.

A las afueras del juzgado, el productor se detuvo a charlar con la prensa para manifestar que lo señalado en su contra es falso. “Esto ha sido una mentira siempre, es absolutamente falso, yo soy absolutamente inocente, y ya me ha costado mucho”, expresó Levy.

Llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación, a mí no me dejaron presentar pruebas, esto es en base al dicho de la niña, que es lo único que hay", recalcó Coco sobre la resolución de las autoridades en su caso.

Pese a esta situación, Jorge aseguró que próximamente podrá probar su inocencia. “Va a ver un proceso, lo cual es exactamente lo que yo quería, porque eso es lo que me permite a mí demostrar, hablar y mostrar, pruebas de que esto es absolutamente falso”.

De la misma manera, el artista puntualizó: “Yo trabajé muchos, muchos, años, ustedes lo saben, haciendo lo mismo, viendo gente, apoyando a producciones, etcétera, y lo único que tenía era cariño”.

Finalmente, Coco Levy reiteró que es una persona honrada y hasta la fecha no ha podido presentar pruebas para limpiar su nombre.

Yo no cambio de personalidad de un segundo a otro, mi madre ustedes la conocen, yo soy de esa familia y se me ha juzgado sin dejarme a mí exponer y nunca nadie me ha escuchado a mí, y han dicho pues este señor está agarrando a esa chiquita, la realidad es que no es así", expresó.