Desde 'VLA', Laura Zapata revela el calvario de trabajar con Lucía Méndez y la hace pedazos en vivo

Ciudad de México.- La famosa y controversial actriz Laura Zapata dio una nueva entrevista al programa Venga la Alegría esta mañana de martes 4 de octubre en la cual por fin aclara si es verdad que no soportó trabajar al lado de Lucía Méndez en el reality show Siempre Reinas. Como se sabe, además de estas dos grandes personalidades Netflix también contrató a Lorena Herrera y Sylvia Pasquel para que participaran.

Desde la sala del matutino de TV Azteca, la villana de telenovelas como Rosa Salvaje, María Mercedes y Pobre niña rica le dio con todo a su colega pues exhibió lo arrogante que se portó en las grabaciones del proyecto. En primer lugar la media hermana de Thalía respondió tajante a si ella tiene algún tipo de pleito con 'La Méndez' y aseguró que no, por lo cual no entiende cómo surgió su pelea dentro del reality.

Yo no tengo problema con ella, ella sí tomó un pleito rarísimo conmigo, yo creo que le caí muy gorda".

La exintérprete de Televisa, donde llevaría varios años vetada, fue muy sincera y señaló que probablemente no le cayó muy bien a Lucía porque se resistió a identificarla como una diva: "Yo no acepté la prepotencia de 'es que yo soy aquí la diva', le dijo 'no, no, no, no soy ni tu fan, yo paso sin ver, con Sylvia y con Lorena nos llevamos de maravilla". Cuando Zapata fue cuestionada sobre si Lucía quiso ser la protagonista de Siempre Reinas, así respondió:

Ella se autonombra la diva de México, así dice María Félix y las dos divas que quedamos somos doña Silvia Pinal y yo", dijo Laura entre risas.

'La Zapata', quien el año pasado firmó su primer contrato para trabajar en la empresa del Ajusco, también declaró que Lucía sacó severos dolores de cabeza tanto a 'La Pasquel' y Herrera, como la producción de Siempre Reinas porque se habría portado como verdadera diva: "Causó muchos problemas no solamente con sus compañeras, a la producción, bueno la cabeza decía '¿qué hago?', ahorita habla todo el tiempo para reclamar porque Laura Zapata aparece más en el póster".

Debido a los conflictos mencionados, Laura asegura que Lucía ya no será llamada para participar en la siguiente temporada de Siempre Reinas y manifestó que su lugar será tomado por la querida actriz Verónica Castro: "Yo me llevo muy bien con la chaparrita". Ya para finalizar la entrevista, la también cantante confesó que hasta el momento sigue sin haber una reconciliación con su media hermana Thalía, a quien le reclamó por no haber aportado para el funeral de su abuela Eva Mange.

