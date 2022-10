Horóscopos de hoy 04 de octubre para tu signo zodiacal: Predicciones del día por Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entérate de cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este martes 04 de octubre del 2022, según el horóscopo que te comparte Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos. ¡Toma nota y disfruta de un excelente día gracias a las predicciones en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más!

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy martes 04 de octubre

Aries

No pelees con tu familia en este día, mejor sé flexible en las problemáticas que se presenten. Si apuestas en un partido, es probable que pierdas una gran suma de dinero, así que piénsalo muy bien antes de arriesgarte. Bebe más agua, tu cuerpo lo necesita.

Tauro

Ha sido un inicio de semana muy complicado para ti en asuntos de trabajo, sin embargo, debes tener en cuenta que al final de la jordana esos pequeños asuntos son los que valen la pena. En el amor, la suerte está de tu lado y celebra tu nueva relación.

Géminis

Una persona que te gusta mucho te dará una sorpresa muy especial este día, y tú te sentirás en las nubes. Gozas de buena reputación en el trabajo gracias a tu dedicación y a que no te da miedo ser tú mismo, así que sigue así.

Cáncer

Estarás emocionado por un nuevo compañero que llega a tu vida, puede que sea un amigo muy querido o un colega en la oficina, como sea trata de mostrarte abierto a las nuevas posibilidades. Tendrás un bello fin de semana con tus amigos.

Leo

Una llama en tu corazón te dirá si vas por el camino correcto en asuntos profesionales, no la hagas menos y escucha con atención a tu cuerpo. Una comida más balanceada ayudará en muchos aspectos de tu vida, principalmente en tu imagen, tanto en la que proyectas como en la que tu percibes.

Virgo

No tengas miedo de demostrar interés en asuntos financieros en casa, lo que no sabes es que la gente que te rodea necesita de tu sabiduría y de todo lo que puedes compartir. Te despides de alguien que te hizo feliz, pero sabes que el ciclo por fin terminó.

Libra

Cambios en aspectos laborales y financieros; son inevitables y hasta impulsados por terceros, así que a ti solo te tocará disfrutar y aceptar que hay cosas inevitables. Conecta más con el arte, para así desarrollar tu sensibilidad y el cariño que te tienes a tus emociones.

Escorpio

Es un excelente día para que estés contigo mismo y evalúes qué es lo que quieres de tu vida, así que dedícate la tarde a ti mismo, solo así te conocerás mejor. Un diario de sueños te ayuda a conectar con tus nuevas pasiones; úsalo.

Sagitario

Debes tener más calma al momento de tener una urgencia, pues tu mal genio pondrá tensos a los que estén a tu alrededor. Verás que para el final de esta semana sonreirás de satisfacción, pues tus planes se concretarán de forma tranquila.

Capricornio

Este martes tendrás muchas ganas de salir a cenar con alguien especial, pero sabes que no es el mejor momento para iniciar una relación. En tus finanzas, deja de gasta el dinero que no tienes, sabes que pronto te ahogarás en deudas.

Acuario

Lo mejor será que no presentes esa nueva pareja a tu familia, ya que no están de acuerdo en cómo manejaste tu cambio de amor. En el trabajo, tu nuevo puesto va bien, pero no olvides ser humilde y amable con la gente que conforma tu equipo; porque son vitales.

Piscis

Sigue siendo auténtico con esa persona que te gusta, verás que tu personalidad lo dejará maravillado. Urge que vayas al médico a revisar esa molestia del hombro, si no tienes cuidado podrían empeorar en cuestión de días.

