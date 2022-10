Los títulos reales de los hijos de Harry y Meghan están en riesgo; la pareja estaría aterrada

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- De acuerdo con algunas fuentes, algo ocurrió luego de la visita de Meghan Markle y el Príncipe Harry a Inglaterra, ya que, luego de ella, los duques de Sussex regresaron con una actitud diferente a Estados Unidos, al grado en el que, se dice, el hijo menor de la Princesa Diana habría intentado modificar las memorias que escribió en su libro, el cual saldrá a la venta en los próximos meses, también se sabe que le pidió a Netflix que modificaran el documental que había preparado junto a su esposa para evitar que salieran algunas explosivas declaraciones acerca de Carlos III, Camilla y su hermano William.

Existe la posibilidad de que este cambio de actitud de la polémica pareja, hacía lo que dicen o no de la corona británica, este estrechamente ligada con los títulos reales de sus hijos, Archie y Lilibeth, a los cuales tuvieron acceso una vez que Isabel II perdió la vida. Y es que, según fuentes de Page Six, Carlos III tendría como rehenes los nombramientos de los pequeños. Como algunos recordarán el nuevo soberano de Reino Unido anunció que estaba considerando retirar los títulos de los niños porque ellos viven en Estados Unidos, país donde no les servirán, pero un informante reveló que esto no era del todo cierto.

Harry Windsor y Meghan Markle

Anteriormente, se había dicho que el Príncipe Harry había firmado un contrato por cuatro libros con una editorial para lanzar sus memorias, en donde prometía que diría la verdad sobre su vida en el Palacio de Buckingham. Algunos medios apuntaron a que el hijo menor de Diana habría preparado explosivas declaraciones sobre su padre y Camilla Parker Bowles, a quien es bien sabido, el pelirrojo desprecia por la, ya conocida, historia de amor de su progenitor y su madrastra.

Pero esto no es todo, ya que, Harry y Meghan habían firmado un contrato millonario para el lanzamiento de un documental en el que contarían su verdad sobre su vida como matrimonio en Inglaterra. Según informes, Netflix esperaba que dicho programa se estrenase después de que finalizara la quinta temporada de The Crown y también se estimaba que contendría datos importantes sobre Carlos III, la reina consorte, William y Kate Middleton, cosa que al parecer hicieron, pero tras su regreso de Londres solicitaron que se editara todo, aunque tanto Netflix como la editorial se negaron a hacerlo.

Fotografía de Harry y Meghan Markle

¿Esto qué tiene que ver con los títulos de Archie y Lilibeth? Según algunos informes, el Rey Carlos III se reservó la carta de los nombramientos de los menores hasta que vea lo que Harry escribió en sus memorias y lo que la pareja mencionó en los documentales, solo hasta entonces decidirá si los niños pertenecerán o no a la corona. Cabe señalar que este martes, 4 de octubre, Meghan lanzó un nuevo capítulo de su podcast, Archetypes en Spotify y no mencionó nada relacionado a los Windsor, ¿será que en efecto los están presionando para que dejen de hablar de la familia real británica?

Fuentes: Tribuna