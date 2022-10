Luto en la música: A los 90 años, fallece polémica y querida cantante; murió mientras dormía

Comparta este artículo

Tennessee, Estados Unidos.- El mundo de la música está de luto este martes 04 de octubre, pues trascendió la muerte de una querida y polémica cantante, a quien llamaban 'la reina del country'. Si bien la familia de la artista no dio muchos detalles sobre esta sensible pérdida para el mundo del espectáculo, se informó que la cantante partió de este mundo cuando estaba dormida, en su casa en Tennessee.

Se trata de la lamentable muerte de la cantante de música country Loretta Lynn, quien tenía 90 años de edad. De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la artista partió la mañana de este martes en su vivienda, la cual está ubicada en Hurricane Mills, en Tennessee, Estados Unidos (EU). La familia de la intérprete de You Ain't Woman Enough no compartió detalles sobre las causas del deceso, más aseguro que esta murió cuando dormía en su rancho.

En la imagen, la cantante Loretta Lynn (Q.E.P.D.). Foto: Internet

Nuestra querida madre, Loretta Lynn, falleció en paz esta mañana, 4 de octubre, mientras dormía en su amado rancho en Hurricane Mills", detalló en un comunicado la familia de la artista.

Por otra parte, familiares y seres queridos de Lynn pidieron a medios de comunicación y a seguidores de la artista respetar su privacidad en este momento de duelo; asimismo, señalaron que en días próximos se anunciara un "servicio especial" para conmemorar la vida y otra de quien fue una de las pioneras en alcanzar la cima en la música country en EU. Cabe recordar que Loretta ya tenía 90 años de edad al momento de partir.

¿Quién fue Loretta Lynn?

Loretta Webb, nombre de nacimiento de la artista, nació y se crio en Butcher Hollow, Kentucky. Luego de tener un matrimonio tormentoso con Oliver Lynn, y de tener a su primer hijo a los 17 años de edad, utilizó su historia de vida para componer sus primeras pistas. A los 21 años de edad su esposo le regaló una guitarra, la cual aprendió a tocar y gracias a su talento al año siguiente grabó su primer disco. Sus éxitos más conocidos son Don't Come Home A' Drinkin, (With Lovin' On Your Mind) y You Ain't Woman Enough (To Take My Man).

Fuente: Tribuna