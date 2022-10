Madre de Britney Spears rompe el silencio y lanza dolorosa petición a la estrella del pop

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de que Britney Spears obtuvo su tutela legal, la cantante de Toxic no ha dejado de dar de qué hablar en redes sociales, ya sea por sus videos en donde posa con poca ropa, por sus bailes improvisados, polémicas declaraciones sobre el aspecto físico de Christina Aguilera o bien, por las acusaciones que constantemente lanza hacía su familia, mismas que parecen haber hecho mella en la progenitora de la estrella pop, motivo por el que termino por lanzar una dolorosa petición.

Como muchos sabrán, una de las presuntas causas del colapso mental actual de Britney fueron las constantes exigencias que recibía por parte de sus padres, hecho que la misma intérprete de Criminal, Gimme More y Oops I Did it Again ha mencionado constantemente en sus redes sociales. De hecho, el pasado sábado, la famosa posteó en Instagram un nuevo mensaje en donde mencionaba que "una disculpa genuina ayudaría a cerrar la disputa familiar".

Britney Spears y su mamá

Parece ser que, este hecho, fue tomado de manera sumamente literal por su progenitora, Lynne Spears, quien comentó en la misma publicación una súplica hacía la cantante en la que se disculpaba por el dolor que le provocó durante los 13 años que duró la tutela de Britney en manos de su padre, pero no fue solo eso, ya que también le suplicó a la ganadora del Grammy que la desbloqueara de redes sociales para que pudieran hablar.

¡Lamento mucho tu dolor! ¡Lo he lamentado durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!" mencionó la mujer

Y es que, de acuerdo con información de Six Page, desde que Britney obtuvo su tutela, la cantante ha evitado el contacto con su familia a toda costa, mientras que Lynne Spears ha intentado hablar con su hija por todos los medios, pero la celebridad se ha negado a charlar con ella, motivo por el que se vio obligada a buscarla a través de redes sociales, presumiblemente por una cuenta que aún no hubiese sido bloqueada por la intérprete.

La mamá de Britney Spears le pidió que la desbloqueara para que pudieran hablar

Cabe señalar que una fuente le mencionó al mismo medio que si bien, la intérprete de Sometimes, Womanizer y Baby One More Time, mantiene una mala relación con su padre, lo cierto es que, quien más la habría lastimado fue su madre, debido a que nunca intentó defenderla de los presuntos abusos a los que se vio sometida cuando estuvo bajo el cuidado de Jamie Spears, sobre todo porque la princesa del pop consideraba que tenía una gran vinculo con su progenitora.

Fuentes: Tribuna