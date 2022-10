Pleito en la dinastía: Silvia Pinal dejaría sin herencia a Sylvia Pasquel por exhibir a su hermano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Silvia Pinal sigue acaparando los titulares del espectáculo y es que se rumora que se avecina un fuerte pleito en la dinastía Pinal por la herencia de la última diva del Cine de Oro mexicano. Este martes 3 de octubre la revista TVNotas sacó a la luz que la primera actriz de Televisa podría sacar de su testamento a Sylvia Pasquel luego de que esta hablara pestes de su hermano Luis Enrique Guzmán.

En días pasados el programa de espectáculos De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, filtró una serie de audios en donde la media hermana de Rocío Banquells hace pedazos al hijo varón de doña Silvia pues asegura que se quiere quedar con toda la herencia: "Lo veo muy avorazado, lo veo muy interesado en todo el pedo de la herencia y de que él quiere saber cuántas propiedades hay, dónde está el dinero, todo apunta a que se quiere quedar con todo".

Luego de estas controversiales declaraciones, ahora una supuesta persona cercana a Luis Enrique filtró el tremendo berrinche que armó él luego de enterarse de todo lo que dijo su hermana, a quien presuntamente hasta amenazó. Supuestamente el también heredero de Enrique Guzmán de inmediato le llamó a 'La Pinal' para hacerle saber que Sylvia lo había exhibido y que había hecho fuertes declaraciones en su contra.

Pleito en la familia de Silvia Pinal por la herencia

Presuntamente esta situación puso muy mal a la productora de programas como Mujer, casos de la vida real pues Luis Enrique es su consentido: "A doña Silvia le dio tanto coraje, que se le subió la presión... se molestó mucho, Luis Enrique es su mayor tesoro; yo misma escuché cómo le dijo al teléfono a Luis Enrique, que a su hermana qué le importaba lo que ella hiciera con su dinero, que era libre de gastarlo en lo que quisiera".

Según lo publicado en TVNotas, el aún esposo de Mayela Laguna le pidió a la matriarca de la dinastía que "pusiera todo en orden lo antes posible" en cuestión del testamento para asegurarse de que él está incluido: " Luis Enrique es muy ambicioso, piensa que merece todo, y tal vez quiere que su mamá haga cambios". Además aseguran que el empresario le advirtió a Pasquel que podía lograr que su madre la dejara sin nada.

Luis Enrique se enfureció más y le dijo: 'Estás advertida, conmigo no te metas o yo mismo me encargo de que mi madre te saque del testamento'", expuso la fuente anónima.

Asimismo, mencionaron que Alejandra Guzmán respalda totalmente a Luis Enrique y recordaron que no tiene tan buena relación con Sylvia, pues incluso ella misma lo ha dicho y en días pasados hasta señaló que Stephanie Sales no le cae bien: "De Alejandra no sé nada al respecto, pero ella siempre ha respaldado a su hermano de sangre, ella misma ha dejado que Luis Enrique maneje a su antojo sus cosas y también la manipula mucho".

Alejandra Guzmán estaría del lado de Luis Enrique

Fuente: Tribuna