Sale del clóset: Tras veto de Chapoy y 25 años retirada, actriz de Televisa llega desfigurada a 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras 25 años retirada de las telenovelas, una famosa conductora de Televisa reaparece en redes del programa Hoy luciendo irreconocible. Se trata de Yolanda Andrade, quien salió del clóset hace muchos años y se ha enfrascado en polémicas con diversos artistas como Verónica Castro, con quien asegura tuvo un romance y hasta se casó pese a que ella lo ha negado, y con Pati Chapoy, a quien hace unos días le lanzó fuerte advertencia y la llamó "mentirosa" en Twitter.

Como se recordará, la sinaloense debutó en la televisora de San Ángel en 1991 participando en el melodrama Yo no creo en los hombres, para después protagonizar Las secretas intenciones con Cristian Castro, en 1993 estelarizó Buscando el paraíso con Pedro Fernández, luego fue villana en Retrato de familia; posteriormente volvió a protagonizar en Sentimientos Ajenos con Carlos Ponce y otra vez como antagonista en Los hijos de nadie.

Tras hacer su último melodrama en 1997, abandonó la actuación para enfocarse en la conducción en programas como Hijas de la Madre Tierra y ahora Montse & Joe con su expareja Montserrat Oliver, pues como se recordará, Andrade nunca ocultado que es lesbiana y ha tenido romances con varias famosas en el medio artístico. Ahora Yolanda aparece en redes del programa Hoy pues recordaron las 5 telenovelas que hizo antes de retirarse de la actuación.

En el video publicado en el portal Las Estrellas, recordaron su protagónico con Cristian Castro, hijo de Verónica, con quien ella señala que se casó en una ceremonia simbólica y habrían tenido una relación de años. La primera actriz siempre lo ha negado. En las imágenes de otros melodramas, Yolanda lucía irreconocible, pues su aspecto actualmente es muy diferente al que tenía en esos entonces.

Yolanda no piensa regresar pronto al mundo de las telenovelas, pues como conductora ha logrado destacar en Televisa. Por el contrario, se cree que en TV Azteca estaría vetada luego de que hace unos días arremetiera contra la titular de Ventaneando Pati Chapoy cuando ella afirmó que ella y Montserrat Oliver le pedían dinero a Julio César Chávez. "Cuidado con tu lengua y manita #patychapoy Tú y tu botarga #danielbisoño Me tienen que enseñar esas Pruebas. NO le mientan a la Gente! Te Reto a las Pruebas Mentirosa", escribió.

