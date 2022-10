Sergio Sepúlveda le manda tremendo mensaje a su esposa: "Deseo que seas muy feliz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pasado más de 17 años juntos, el afamado conductor de TV Azteca, Sergio Sepúlveda, sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram, después de enviarle tremendo mensaje a su esposa, Laura Heredia, a quien de plano le deseó que fuera muy feliz... ¿será que después de haber pasado casi dos décadas como pareja optó por continuar por caminos separados?

Lo cierto es que esto no es así. Como muchos sabrán, el conductor de DDC (Difícil de Creer) y Laura forman una de las parejas más estables del medio del espectáculo, cosa que no fue nada fácil, ya que, el mismo presentador mencionó en una entrevista que, en un principio, Heredia no lo soportaba. Según las declaraciones del famoso, él solía molestarla mucho cuando ella era productora asociada de La Academia e Insomnia, programa en el que Sergio solía trabajar, por lo que frecuentemente la buscaba para pedirle material.

En aquella ocasión, Sergio mencionó que gustaba de Laura, pero al final no se concretó nada, porque él estaba en otra relación en la que hasta se comprometió, pero ésta última tampoco funcionó y terminó con su antigua novia. Una vez que sus amigos se percataron de que Sepúlveda estaba soltero comenzaron a animarlo para cortejar a Laura, ya que, ellos en algún momento le preguntaron a la productora sí le gustaba alguien de la empresa del Ajusco, a lo que ella respondió que sí y que se trataba del conductor.

Fue gracias a esto que el compañero de Patricio Borghetti se animó a invitar a salir a Heredia y el resto es historia. Después de casi dos décadas, el conductor se sigue mostrando sumamente enamorado de Laura, por lo que no es de extrañarse que durante la jornada de este martes, 4 de octubre le haya dedicado un largo y romántico mensaje, ¿la razón? Hoy es un día especial para Heredia, debido a que ¡hoy cumplió 46 años!

Sergio Sepúlveda felicita a Laura Heredia

Buena persona, solidaria, divertida, astuta, con mirada trasparente, luchona e incansable; brillante, profesional y mamá inigualable, le gusta el orden, pero puso mi mundo de cabeza. Este día cumple años y no hay regalo que corresponda al amor que me ha entregado. Te amo Laura Heredia, celebro tu vida y sólo deseo que seas muy feliz en tu cumpleaños y cada día", escribió Sergio

De acuerdo con las publicaciones de Sergio Sepúlveda, el conductor celebró cerca de cuatro veces a su esposa; una ocasión fue en su casa con un pastel que parecía ser de vainilla, mientras la segunda y tercera vez con una rebanada gigante de tarta chocolate, aunque el festejo no paró ahí, ya que, se llevó a su esposa a un antro a festejar en compañía de todos sus amigos. El presentador argumentó que lo hizo porque ella se merece "mil y un pasteles, brindis, risas y deseos".

Laura Heredia celebra su cumpleaños

Fuentes: Tribuna, Instagram @sergesepulveda