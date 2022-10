"Sí me afecta": Sylvia Pasquel confiesa que se sintió abandonada por Silvia Pinal en su niñez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios años, los rumores de enemistad entre los integrantes de la dinastía Pinal vienen sonando con fuerza, y a pesar de que Syvial Pasquel ha asegurado que lleva una buena relación con su familia, lo cierto es que todo esto se vino a abajo tras la filtración varios audios. En ellos se escucha a la actriz asegurar que su hermano Luis Enrique Guzmán se quiere quedar con toda la herencia de su madre.

Ahora, Sylvia Pasquel vuelve a dar de qué hablar, pues en el programa de Netflix Siempre Reinas abrió su corazón y confesó que aún sufre de los estragos que implicó el divorcio entre sus padres, Silvia Pinal y Rafael Banquells: "Mis papás se divorciaron cuando era muy niña. Mi mamá fue muy noviera, era un cuerazo. Entonces trabajaba mucho, viajaba mucho y tenía muchos galanes".

Durante la plática que mantuvo con una terapeuta, la famosa de 72 años de edad reveló que tras esta separación, ella tiene dos familias. Sin embargo, cuando Silvia Pinal comenzó una nueva relación, se sintió relegada. Aunque ahora entiende la ausencia de su mamá, el tema continúa afectándole y admitió que tiene "una huella de abandono muy fuerte", siendo algo que ha tenido que trabajar de manera constante.

Necesitaba estar con mi mamá. Yo sí siento que tengo una huella de abandono muy fuerte, y tengo que trabajar siempre con eso. He tenido que aprender, en el transcurso de mi vida, a que la huella de abandono no me afecte, aunque reconozco que hay momentos en los que sí me afecta", expresó.

Silvia Pinal y su pequeña hija, Sylvia Pasquel

Asimismo, Syvial Pasquel contó que su hija Stephanie Salas se molestó mucho con ella por no haberle contado que su papá había muerto: "Aunque no me gusten cosas de ella. Cuando hemos tocado temas, así por ejemplo: por qué no le dije luego luego que se murió su papá, que es un issue (tema) para ella". Por último, admitió que también fue una madre ausente para su hija, por lo que le pidió perdón por no estar para ella como lo necesitaba.

Yo también hice lo mismo. La he regado hija en exigir, reclamarte que no me haya invitado, compartido en momentos que me hubiera encantado compartir con ustedes. Perdóname, hija. Entendí que he hecho muchos planes sin mis hijas ni mis nietas", concluyó.

Fuente: Tribuna