Tras 23 años en Televisa y bajar 8 kilos, actriz de novelas renuncia a TV Azteca y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa y querida actriz, quien trabajó durante 23 años en Televisa antes de unirse a las filas de TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans pues la mañana de este martes 4 de octubre reapareció en el programa Hoy. Se trata de Mariana Botas, quien se ha dado a conocer por actuar en la exitosa serie Una Familia de Diez donde da vida al personaje de 'Martina'.

La originaria de la CDMX empezó su carrera artística desde que era una niña e hizo su debut en la empresa de San Ángel con la telenovela Una luz en el camino (1998) y de ahí le siguieron proyectos como Mujer, casos de la vida real (2000-2005), La Rosa de Guadalupe (2008-2010), Como dice el dicho (2012) e incluso fue conductora infantil del matutino Hoy en el año 2003, además de que hizo otros melodramas.

Mariana actuó en Cuento de Navidad, Serafín, Atrévete a olvidarme, Al diablo con los guapos y la última novela que grabó fue Esperanza del corazón en 2011. Sin embargo, a finales del año pasado la querida intérprete de 32 años dio la sorpresa de unirse por primera vez a la televisora del Ajusco para participar en la primera temporada del reality Todos a bailar que fue conducido por la querida Ingrid Coronado.

Lamentablemente Botas, quien hace tiempo sorprendió al presumir que bajó 8 kilos y lució espectacular, se llevó una desagradable experiencia en esta televisora y es que contó en su programa de YouTube Envinadas que la producción trató de usarla para generar rating: "Me provocaron y me provocaron, me picaron porque eso daba rating, me queda claro, pero jamás iban a ver a Mariana Botas decir una vulgaridad o salirme de mis casillas o ser una maleducada al aire, eso no iba pasar, pero hasta al final lo intentaron".

Aunque muchos llegaron a pensar que Marianita sería vetada de Televisa por esta dura traición con TV Azteca, pero en realidad no fue así y hace meses regresó a los foros de la empresa para grabar dos nuevas temporadas de Una Familia de Diez. Además este martes 4 de octubre dio un duro golpe al programa Venga la Alegría pues apareció como invitada especial del matutino Hoy al lado de Jessica Segura.

Las queridas actrices llegaron hasta el foro 16 de la televisora de San Ángel para promocionar su programa de YouTube Envinadas donde comparten micrófonos con Daniela Luján y el cual ha sido todo un éxito desde que salió al aire en la pandemia.

Mariana Botas reaparece en 'Hoy'

