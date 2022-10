Tras llegar a 'VLA' y fracaso en Televisa, exactriz de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien trabajó durante 17 años en TV Azteca y hasta llegó a aparecer en el matutino Venga la Alegría, sorprendió a todos sus seguidores pues hace algunas horas volvió al programa Hoy con una nueva controversia. Se trata de la también conductora María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, quien ha desatado muchos rumores por una supuesta separación con Christian Estrada.

La mexicana de 356 años estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión (Cefat) de TV Azteca y debutó como actriz en el exitoso programa La vida es una canción desde el 2004. Posteriormente tuvo la oportunidad de aparecer en entrañables melodramas como Se busca un hombre, Pasión morena, Destino, Quererte así, Rosario Tijeras y en dos temporadas del exitoso reality La Isla.

Fuente: Internet

Sin embargo, tras finalizar de grabar la novela Las Bravo (2014), Ferka no volvió a realizar otra telenovela y se ha enfocado solamente en los programas de concursos. La originaria de la CDMX se unió a las filas de la empresa de San Ángel al ser contratada para formar parte de la primer temporada del reality Guerreros 2020 donde conoció a su actual pareja Christian Estrada y desde entonces ha dado mucho de qué hablar.

Tras fracasar en el reality de Canal 5 y enfrentar varios escándalos con el exnovio de Frida Sofía, quien hasta lo acusó de meterse con su propia madre Alejandra Guzmán, en los últimos días Ferka se ha visto enredada en una nueva polémica y es que se mencionó que ya estaría separada del padre de su hijo Leonel. Sin embargo, 'El Sina' por fin rompió el silencio y las declaraciones fueron retomadas por el programa Hoy.

Fuente: Twitter @programa_hoy

En una entrevista exclusiva con la revista TVyNovelas, el modelo y exfutbolista mexicano descartó que haya una ruptura entre él y su ahora prometida: "Son rumores, no estamos separados". Estrada mencionó que ha habido un distanciamiento con Ferka pero solo por trabajo: "Con todo respeto es la madre de mi hijo y seguimos juntos, pero ahorita me tengo que poner a mí primero porque se viene trabajo y, si yo no trabajo, cómo le hago para mantener al niño".

Posteriormente, el joven se dedicó a hablar maravillas sobre la exactriz del Ajusco: ""Desde hace mucho lo dije, yo crecí, sin papá, así que tengo ahorita una gran bendición con Leonel y con Ferka, que es una gran mujer". Sin embargo, estas declaraciones contrastan mucho con lo que ha dicho Ferka, pues hace unas semanas ella dejó ver que sí tiene problemas con Christian al compartir el siguiente mensaje:

Aún no estoy lista para hablar, les mando muchos besotes, aún no estoy lista para platicar, ya habrá tiempo, tiempo al tiempo", dijo mediante historias de Instagram.

Fuente: Tribuna