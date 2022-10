Verónica Castro estalla frente a sus fans tras ser comparada con Lucía Méndez: "Déjenme en paz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de varias décadas de la supuesta rivalidad entre Lucía Méndez y Verónica Castro, la protagonista de Rosa Salvaje decidió ponerle punto final al asunto y estalló, sin reservas, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde no dudó en expresar su molestia frente a sus más de 420 mil seguidores y hasta pidió que ya la dejen en paz a ella y a la actriz de Colorina, pero... ¿qué ocurrió para que la ojiazul desatara su furia?

Todo sucedió este martes, 4 de octubre, alrededor de las 6:24 horas, cuando el portal de la aplicación del pájaro azul, conocido como las Crónicas de Baqueta, abrió una votación sobre ambas divas "¿A cuál eliges?", se podía leer en el tuit, seguido de una ficha técnica de las famosas, como su nombre completo y las ramas artísticas en las que se han desempañado a lo largo de su carrera. Parece ser que la madre de Cristian Castro se encontró con este post, el cual no le agradó en absoluto, ya que, no dudó en mostrar su descontento por medio del siguiente mensaje:

Pero, ¿por qué tienen que elegir? Dejen en paz a la señora Lucía y déjenme en paz a mí, pues. Si quieres armar pelea por mí se van a quedar muy tranquilos. No me interesa, ni tengo ganas, ni es mi forma de ser. A ganarse la vida de otra manera", declaró Verónica Castro

Tuit de Verónica Castro

Por su parte, los fans de la actriz de Los exitosos Pérez, Cuando sea joven y La casa de las flores no dudaron en expresar su apoyo para con la celebridad. Incluso hubo quienes la consolaron, recordándole que no tenía por qué prestar atención a este tipo de publicaciones, sobre todo porque ella ha tenido una larga trayectoria que demuestra el gran esmero que le ha puesto a su carrera, como para que el centro de atención se lo robe la presunta rivalidad entre ambas estrellas.

Pero... ¿por qué comenzaron a comparar a Lucía Méndez y Verónica Castro? Debido a que el asunto se deriva de muchos años atrás, poco se sabe de la disputa entre ambas. Por un lado, medios como Por esto, mencionan que la pelea inició porque las divas fueron citadas para aparecer en un promocional; sin embargo, durante las grabaciones de los mismos surgieron los roces entre las dos. A raíz de ello, la prensa se habría percatado y por ello no dejan de confrontarlas.

Fotografía de Lucía Méndez y Verónica Castro

Mientras que El Heraldo menciona que el verdadero motivo de la pelea entre Verónica y Lucía radica en el actor argentino Jorge Martínez, quien trabajo junto a Méndez en el El extraño retorno de Diana Salazar, ya que, se dice que si bien, el galán de novelas fue novio de Castro y que jamás mantuvo una relación con la protagonista de Siempre Reinas, esto no evitó que ella se enamorase de él, motivo que llevó a la confrontación de ambas.

Una última explicación fue la que la propia actriz de Colorina dio en Chisme no Like, donde mencionó que su problema surgió de que la protagonista de Mala Noche, No siempre copiaba todo lo que ella hacía: "Hago algo y ella inmediatamente hace lo mismo, tiene lo mismo (...) siempre como que coincide, sí, yo hice teatro, ella hizo teatro. Yo hago esto, ella hace exactamente lo mismo.", mencionó en el show de farándula.

