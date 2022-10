Adamari López: La exactriz de Televisa revela cómo se enteró hace 18 años que tenía cáncer

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Han pasado 18 años desde que la comunicadora puertorruqueña Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama cuando tenía 33 años de edad. Tras más de largos 5 años de lucha, la famosa quedó libre de la peligrosa enfermedad luego de someterse a diversos tratamientos, una mastectomía radical y más de 10 cirugías.

Es así como la coanimadora del programa Hoy Día de Telemundo recordó este difícil proceso en una reciente entrevista con la periodista Mónica Mendoza en el podcast Mija Talks. La expareja de Toni Costa reveló cómo se enteró que tenía cáncer de seno y qué fue lo primero que hizo para atenderse.

La presentadora reveló que fue diagnosticada con el mal gracias a un dolor de estómago que tenía y por el cual fue con el doctor, aunque ella ya había detectado un bulto en uno de sus pechos. "De manera casual, me toqué un seno, me estaba rascando. Como tenía el período pensé en esos nódulos que salen, pero aún así fui al doctor por otro dolor que me dio en otra parte del cuerpo".

El malestar en el estómago alertó a los médicos y para descartar cualquier enfermedad se fue con una orden para realizarse rayos x: "En el estómago no salió nada, pero sí apareció un tumor que al radiólogo le parecía maligno y que había que biopsiar". De ahí en adelante comenzó esa montaña rusa de sentimientos y emociones que desencadenaron en encontrar que tenía un tumor maligno en el seno.

A partir de de ese momento tuvo que someterse a seis quimioterapias, con varias inyecciones y la remoción de su seno: "Más adelante tuve que removerme el otro (pecho) porque tenía microcalcificaciones que tenía que seguir revisando. Cuando me quité el otro seno me dio MRSA, que es como una enfermedad que es una bacteria resistente a la penicilina y que es muy difícil de eliminar del cuerpo, tienes que hacerse un tratamiento un poco más agresivo".

En definitiva, fue complicado pero salí bien, ya llevo 18 años como sobreviviente y me encuentro bien, con buen ánimo, sin ningún deseo de volver a tener ninguna otra enfermedad, pero con el mensaje y la enseñanza de lo que viví", dijo.

La actriz tuvo que raparse la cabeza debido a la quimioterapias

Su paso por la telenovelas

Adamari López es reconocida en la actualidad como la presentadora de programa Hoy Día. Sin embargo, para muchos la reconocen por sus increíbles personajes de villana en telenovelas de Televisa y otras televisoras. Pero hace ya bastante tiempo que dejó de lado la actuación, pues la actriz lleva más tiempo del que sus fans quisieran sin aparecer en ningún melodrama.

La boricua tiene a sus seguidores a la espera de un posible regreso al mundo de las telenovelas. De una basta trayectoria, Adamari López supo ser parte de los elencos de Sin ti, Camila, Locura de Amor, Amigas y Rivales, Alma de Hierro, Gata Salvaje, Bajo las riendas del amor, entre otras producciones. Su último gran protagónico fue para La fan, donde le dio vida a Carmen Córdoba.