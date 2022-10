Adiós 'Hoy': Tras pleito con Legarreta y veto de Televisa, galán sale del clóset y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien tuvo un sonado pleito con Andrea Legarreta luego de que ambos trabajaran juntos en el programa Hoy, aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy tras 'salir del clóset' luego de que surgieran rumores de que presuntamente tenía una relación con un hombre y con mujeres trans. Se trata de Alfredo Adame, quien durante años fue un galán de telenovela en Televisa, sin embargo, con el paso de los años su reputación ha sido opacada por tantos escándalos.

El protagonista de melodramas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, también fue conductor en el programa Hoy, sin embargo, habría acabado vetado al igual que de la televisora de San Ángel tras despotricar contra Legarreta en varios programas, señalándola de ser quien presuntamente elige a quién despedir del matutino por estar relacionada con supuestos ejecutivos. Esto fue negado por la presentadora, quien señaló a Adame de ejercer violencia de género en su contra.

Alfredo Adame y Andrea Legarreta en 'Hoy'

Luego de las recientes especulaciones sobre su orientación sexual, pues él mismo bromeó con que salía del clóset pues estaba 'enamorado' de su representante (como reportaron algunos portales y detractores del actor), Adame firmó contrato con TV Azteca y tras el distanciamiento de sus hijos con su exesposa Mary Paz Banquells y el término de su relación con Magaly Chávez, ahora el histrión se involucró en quizás la polémica más delicada hasta ahora.

El ganador del reality de TV Azteca Soy famoso, ¡sácame de aquí! acabó golpeado por dos hombres luego de que se registrara un homicidio afuera de su casa. Adame sostuvo que terminó con 4 fracturas en el rostro y riesgo de quedar ciego al recibir un fuerte golpe en el ojo. Aunque él sostiene que pretendía ayudar a los lesionados en el ataque de ese día, los detenidos han declarado otra versión, aunque ambos permanecen detenidos.

Este martes, luego de que el reportero Carlos Jiménez (@c4jimenez) filtrara en su cuenta de Twitter un video captado por las cámaras de vigilancia en el que presuntamente se ve que el actor fue quien habría comenzado el pleito (contrario a lo que él ha declarado) en el que terminó en él siendo golpeado en el rostro, ahora Adame rompe el silencio en exclusiva para el programa Ventaneando de Pati Chapoy, afirmando que está muy molesto ya que asegura que no mostraron el inicio del video, donde a él lo habrían agredido.

Adame acabó golpeado en pleito afuera de su casa

"No tienen el video completo porque no se ve donde empezó la bronca. Para empezar esa cámara que es del fraccionamiento de al lado, no toma el frente de mi casa donde inició realmente la bronca y donde el cuate me ofende y me tira el puñetazo", sostuvo. "Se le va a meter demanda a este tipo Carlos Jiménez por tendencioso porque primero, está obstruyendo con la investigación, segunda está haciendo tendenciosa la información para que quede yo como el que inició la bronca", dijo Adame.

Y agregó: "La próxima audiencia es dentro de un mes, 3 o 4 de noviembre y bueno, ahí habrá un careo también. Son unos mentirosos, estos tipos cuando estábamos frente al juez ellos dijeron que yo los había agredido, que ellos no me habían pegado. Ahí hay falsedad en declaraciones. Todos los detalles técnicos los abogados ya los tienen. Los tipos están en la cárcel, se les va a voltear aparte".

Van a ser lesiones dolosas con homicidio en grado de tentativa, estamos buscando eso y muchas cosas más para que se queden 10, 15 años en la cárcel, lo que sea", manifestó.

Finalmente, el exgalán de telenovelas de Televisa reveló que le estarían llegando mensajes por WhatsApp en los que lo están amenazando de muerte: "Obviamente ya me llegaron amenazas de muerte que ya el abogado las tiene y las van a presentar en el juzgado (...) en Whatsapp me llegaron y desde un teléfono de Cuernavaca me llegan mensajes diciéndome: 'perro te voy a matar, no sabes con quién te metiste y blah blah'", finalizó.

Momento a partir del minuto 4:50 del video:

