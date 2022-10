¿Adiós Televisa? Andrea Legarreta da dolorosa noticia en 'Hoy' y acaba ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz y presentadora Andrea Legarreta logró apoderarse de la atención de miles de personas debido a que la mañana de este miércoles 5 de octubre rompió en llanto en plena transmisión en vivo del programa Hoy luego de dar una dolorosa noticia. La exclusiva estrella de Televisa se mostró realmente conmovida y aprovechó las cámaras para enviar un poderoso mensaje a la audiencia.

En esta ocasión Andy no habló de su vida personal ni tampoco laboral sino en realidad opinó acerca de lo que está viviendo el actor mexicano Pablo Lyle, quien durante la tarde de ayer martes fue declarado culpable por homicidio imprudencial en Miami, Florida en Estados Unidos luego de haber causado la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández tras involucrarse en un incidente vial en marzo de 2019.

Esta mañana en el matutino de Las Estrellas mostraron algunas imágenes del juicio que enfrentó el actor de telenovelas como La Sombra del Pasado y Una familia con suerte y conmovieron a miles de televidentes pues fue captado justo el momento en el que Lyle se despide de la madre de sus hijos Ana Araujo, quien dijo aún ser su esposa, y su familia antes de ser esposado y trasladado de nuevo a una prisión estatal de Florida.

La esposa del cantante Erik Rubín tomó la palabra de inmediato y al borde de las lágrimas expresó el siguiente mensaje: "Sí es inevitable conmovernos, es una familia como vemos, es triste lo que sucedio, lo que los conocemos sabemos que él jamás hubiera querido eso (matar a alguien) pero que nos sirva a todos de lección", expresó Andrea mientras Galilea Montijo se sacaba las lágrimas y por su parte Paul Stanley dijo: "Qué fuerte".

Pablo estuvo acompañado por su esposa Ana Araujo

Acto seguido, Legarreta hizo una profunda reflexión acerca de lo que le ocurrió a Pablo aquel lejano 31 de marzo de 2019 y pidió a todos los que lo juzgan que hagan una introspección para ver si alguna vez ellos no se equivocaron: "Que levante la mano quién no ha sido explosivo, violento, irracional, no se justifica, no lo estoy justificando... se tomaron malas decisiones", dijo la presentadora a punto de romper en llanto.

El conductor Arath de la Torre, quien estaba al lado de Andy, asentaba con la cabeza todo lo que decía su colega de Hoy pues hay que recordar que él trabajó con Lyle en el melodrama Una familia con suerte. La también actriz de 51 años aprovechó las cámaras del programa para dejar bien en claro que todo el gremio artístico no está apoyando a Pablo solo por ser famoso pues recordó que también es ser humano pero aclaró que no lo estaba justificando.

Las dos familias están pagando esta situación de una manera cruel y triste... él jamás en su vida le hubiera deseado algo malo a nadie".

Muy triste para las dos partes", añadió 'La Gali'.

Legarreta rompió en llanto al hablar sobre Pablo Lyle

Fuente: Tribuna