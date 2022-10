Bomba en Televisa: Mamá de Geraldine Bazán le aconseja a Gabriel Soto no casarse con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, quien es madre de la querida actriz Geraldine Bazán, de nueva cuenta le soltó una bomba a la prensa y es que en su más reciente entrevista le mandó un fuerte mensaje a su exyerno Gabriel Soto luego de todas las especulaciones sobre su supuesta ruptura con Irina Baeva. La abogada le recomendó al galán de Televisa que no se esfuerce en casarse con su actual novia y le dio las razones.

Como se sabe la también tía de Eleazar Gómez siempre ha dado mucho de qué hablar con las declaraciones que hace a los reporteros ya que siempre acaba hablando de más tanto de su guapísima hija como del padre de sus nietas Elissa Maria y Alexa Miranda. Recientemente los reporteros le preguntaron a Ortiz qué opinaba sobre la presunta ruptura entre Soto y la oriunda de Rusia pero se negó a contestar al inicio.

No obstante, segundos después se fue con todo y hasta hundió al padre del actor, el señor Francisco Soto-Borja Anda, asegurando que él siempre apoyo a Gabriel en su romance con Irina "No me interesa, esas son cosas, pregúntenle a Gabriel o a su papá… Eso se lo deberían de preguntar al papá de Gabriel, que es el que estaba más feliz con esa relación, pregúntenle a él", expresó doña Rosalba.

Posteriormente la mamá de Geraldine, quien actualmente está al aire en Las Estrellas con el melodrama Corona de Lágrimas 2, le envió un amoroso mensaje a Soto, a quien calificó como un gran padre: "Es su vida, Gabriel siempre va a ser parte de mi familia, porque mis nietas llevan su sangre, es su papá, siempre ha sido buen proveedor y papá. Ya lo que él haga en su vida personal, a él le corresponde, solo que debe tener mucho cuidado por las consecuencias para él".

Y luego de que los medios le informaran a doña Rosalba que Irina ya había dicho que los planes de boda con el galán mexicano seguían en puerta, ella le recomendó a su exyerno que mejor ni se case pues augura que se terminará separando de la actriz rusa: "(Para qué se casa), para qué hacen un vínculo matrimonial que después le va a costar dinero, tiempo, esfuerzo y sufrimiento", expresó la señora dejando en shock.

Asimismo, Ortiz fue cuestionada acerca de los rumores sobre que Bazán tuvo un amorío con el actor venezolano Alejandro Nones pero ella se resistió a dar detalles, señalando que no quiere hablar de la vida privada de su hija: "Es su pretendiente y al final las que decidimos somos las mujeres… No te puedo comentar nada, más que lo que ella te ha dicho, yo respeto su vida aunque a veces comento cosas difíciles".

Geraldine y su famosa madre

